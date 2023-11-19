РЕДКАЯ НАХОДКА ⟩ Знаменитый головной убор, украшавший голову Наполеона, продается на аукционе в Париже

Черная мужская фетровая шляпа, датируемая XIX веком, изготовлена из бобровой шкуры и, по оценкам аукционистов, стоит не менее 600-800 тысяч евро. По мнению историков, она является визитной карточкой Наполеона. В бою Наполеон носил шляпу на голове косо, что делало его хорошо узнаваемым в пылу сражения.

«Люди повсюду узнавали эту шляпу. Когда они видели ее на поле боя, знали, что там Наполеон. Даже в частной жизни он всегда носил ее на голове или держал в руках, иногда даже ложился на нее. Это был фирменный знак - символ императора», - объяснил организатор аукциона Жан-Пьер Озенат.