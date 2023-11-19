Редкий головной убор Наполеона будет продан сегодня на аукционе в Париже, сообщает британская национальная телекомпания Би-би-си.
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РЕДКАЯ НАХОДКА ⟩ Знаменитый головной убор, украшавший голову Наполеона, продается на аукционе в Париже
Черная мужская фетровая шляпа, датируемая XIX веком, изготовлена из бобровой шкуры и, по оценкам аукционистов, стоит не менее 600-800 тысяч евро. По мнению историков, она является визитной карточкой Наполеона. В бою Наполеон носил шляпу на голове косо, что делало его хорошо узнаваемым в пылу сражения.