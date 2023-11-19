ГАЛЕРЕЯ ⟩ Цахкна или Окк: «Ээсти 200» выбирает нового председателя на общем собрании

На пост председателя партии претендуют министр иностранных дел Маргус Цахкна и кинооператор Арко Окк. Лаури Хуссар, бывший лидер «Ээсти 200», в начале ноября объявил об уходе с поста руководителя партии, так как хочет сосредоточиться на работе в качестве спикера Рийгикогу.

В отличие от Партии реформ, «Ээсти 200» организует голосование на месте и, как ожидается, новый лидер будет объявлен около 16:00. Всего членам «Ээсти 200», присутствовавшим на общим собрании, было выдано 133 бюллетеня для голосования.

Цахкна: кто хочет ежедневных аплодисментов, должен пойти работать в цирк

В своем выступлении кандидат в председатели партии Маргус Цахкна заявил, что партия не может каждый день думать о рейтингах, которые у какой-то другой партии выше.

«Тот, кто хочет ежедневных аплодисментов в политике, должен пойти работать в цирк. Партия должна выполнять свою программу», - сказал Цахкна.

По его словам, в ходе коалиционных переговоров стало ясно, что последние три правительства устраивали праздник, брав в долг за счет будущего. «Сегодня за это приходится расплачиваться налогоплательщикам», - сказал Цахкна.

Окк хочет объединить недовольных членов

Арко Окк, баллотирующийся на пост председателя, в своем выступлении на общем собрании заявил, что его цель - сплотить людей, недовольных политикой партии.