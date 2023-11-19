ГАЛЕРЕЯ ⟩ Цахкна или Окк: «Ээсти 200» выбирает нового председателя на общем собрании

В воскресенье в полдень в Таллинне состоялось общее собрание партии «Ээсти 200», на котором был избран новый председатель из двух кандидатов на руководство партией.
На пост председателя партии претендуют министр иностранных дел Маргус Цахкна и кинооператор Арко Окк. Лаури Хуссар, бывший лидер «Ээсти 200», в начале ноября объявил об уходе с поста руководителя партии, так как хочет сосредоточиться на работе в качестве спикера Рийгикогу.
В отличие от Партии реформ, «Ээсти 200» организует голосование на месте и, как ожидается, новый лидер будет объявлен около 16:00. Всего членам «Ээсти 200», присутствовавшим на общим собрании, было выдано 133 бюллетеня для голосования.
Цахкна: кто хочет ежедневных аплодисментов, должен пойти работать в цирк
В своем выступлении кандидат в председатели партии Маргус Цахкна заявил, что партия не может каждый день думать о рейтингах, которые у какой-то другой партии выше.
«Тот, кто хочет ежедневных аплодисментов в политике, должен пойти работать в цирк. Партия должна выполнять свою программу», - сказал Цахкна.
По его словам, в ходе коалиционных переговоров стало ясно, что последние три правительства устраивали праздник, брав в долг за счет будущего. «Сегодня за это приходится расплачиваться налогоплательщикам», - сказал Цахкна.
Окк хочет объединить недовольных членов
Арко Окк, баллотирующийся на пост председателя, в своем выступлении на общем собрании заявил, что его цель - сплотить людей, недовольных политикой партии.
«Ни одной политической партии не удавалось так быстро потерять свою популярность - 66% поддержки за полгода. Моя цель - в вскрыть этот нарыв и вылечить его. Проблемы с алкоголем в руководстве, исключение членов партии, риторика в стиле Юри Ратаса, скандал с Йоханной Марией Лехтме. Несмотря на то, что мы являемся партией экспертов, мы пошли по пути партий-обманок», - сказал Окк.
Окк отметил, что «Ээсти 200» окончательно потеряла свой авторитет, когда пошла на уступки Партии реформ в вопросе финансирования предвыборных обещаний за счет налогоплательщиков.
Хуссар: «Ээсти 200» хочет получить место в Европарламенте
Уходящий председатель партии Лаури Хуссар в своем выступлении на общем собрании заявил, что «Ээсти 200» должна подготовиться к выборам в Европейский парламент, чтобы выдвинуть одного из своих членов в качестве депутата Европарламента.
Он добавил, что до выборов в местные самоуправления, которые состоятся в следующем году, региональные организации «Ээсти 200» также должны развиваться, чтобы иметь большее присутствие в местных органах власти. Хуссар призвал членов партии голосовать за Маргуса Цахкна, который, будучи опытным политиком, сможет повести партию вперед.
В СМИ активно обсуждалось, что шансы Оки на избрание очень малы по сравнению с Цахкной.
Избрание нового председателя «Ээсти 200» стало неожиданностью для ее членов, писал ранее Postimees. Среди тех, кто утверждает, что времени на выдвижение кандидатов было недостаточно, - крупнейший спонсор партии Йоаким Хелениус, который недоволен нынешним руководством и не поддерживает кандидатуру Маргуса Цахкны в качестве нового председателя.
Помимо кандидатов на пост председателя, на общем собрании будут заслушаны отчеты о работе министров от «Ээсти 200». Свое слово скажут также лидеры парламентской фракции и молодежной организации партии.
Общее собрание будет проходить под председательством Михкеля Вески, исполнительного директора «Ээсти 200».