ВЫБОР СДЕЛАН ⟩ Партия «Ээсти 200» избрала новым председателем Маргуса Цахкна

В начале ноября Лаури Хуссар, бывший лидер «Ээсти 200», объявил о своем уходе с поста руководителя партии, так как хочет сосредоточиться на работе в качестве спикера Рийгикогу.

Избрание нового председателя «Ээсти 200» стало неожиданностью для ее членов, писал ранее Postimees. Среди тех, кто утверждает, что времени на выдвижение кандидатов было недостаточно, - крупнейший спонсор партии Йоаким Хелениус, который недоволен нынешним руководством и не поддерживает кандидатуру Маргуса Цахкны в качестве нового председателя.