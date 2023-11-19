Вс, 19.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ВЫБОР СДЕЛАН ⟩ Партия «Ээсти 200» избрала новым председателем Маргуса Цахкна

Андрес Эйнманн
, ежедневный редактор новостей Эстонии
Facebook
Comments

Партия «Ээсти 200» на общем собрании в Таллинне в воскресенье избрала новым председателем министра иностранных дел Маргуса Цахкна. За него проголосовали 112 членов партии. Соперник Цахкна, кинооператор Арко Окк, получил 14 голосов.

«Ээсти 200» избрала нового председателя на двухлетний срок.

В начале ноября Лаури Хуссар, бывший лидер «Ээсти 200», объявил о своем уходе с поста руководителя партии, так как хочет сосредоточиться на работе в качестве спикера Рийгикогу.

Избрание нового председателя «Ээсти 200» стало неожиданностью для ее членов, писал ранее Postimees. Среди тех, кто утверждает, что времени на выдвижение кандидатов было недостаточно, - крупнейший спонсор партии Йоаким Хелениус, который недоволен нынешним руководством и не поддерживает кандидатуру Маргуса Цахкны в качестве нового председателя.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх