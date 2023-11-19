По случаю столетнего юбилея на Таллиннском ипподроме пройдет еще один финальный забег

На прощальном мероприятии номер два, которое состоится в следующую субботу, перед гостями выступит некогда популярная группа Kuldne Trio, в 2020 году сообщившая о завершении своей карьеры.

Более пяти лет занимавший пост исполнительного директора Таллиннского ипподрома Михкель Гулль, чья деятельность вот уже порядка десяти лет связана с драйвингом (соревнования конных упряжек - прим. пер.), подтвердил, что они все же ограничатся празднованием столетия на старом месте. «Поскольку строительство здесь еще не началось, мы подумали, что было бы красиво закончить на столетии», - сказал он.