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По случаю столетнего юбилея на Таллиннском ипподроме пройдет еще один финальный забег

Маргус Мартин
, журналист
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Таллиннский ипподром.
Таллиннский ипподром. Фото: Eero Vabamägi

Прошлой осенью на Таллиннском ипподроме - за год до его столетнего юбилея -  прошли последние гонки рысаков. Поскольку пока еще находящийся на своем старом почетном месте  в Пыхья-Таллинне ипподром не сравняли с землей в целях застройки, там пройдет еще один финальный забег.

На прощальном мероприятии номер два, которое состоится в следующую субботу, перед гостями выступит некогда популярная группа Kuldne Trio, в 2020 году сообщившая о завершении своей карьеры.

Более пяти лет занимавший пост исполнительного директора Таллиннского ипподрома Михкель Гулль, чья деятельность вот уже порядка десяти лет связана с драйвингом (соревнования конных упряжек - прим. пер.), подтвердил, что они все же ограничатся празднованием столетия на старом месте. «Поскольку строительство здесь еще не началось, мы подумали, что было бы красиво закончить на столетии», - сказал он.

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