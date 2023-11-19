Евростат: экологическая политика стран ЕС уже приносит впечатляющие результаты

Согласно данным Статистической службы Европейского союза, в 2022 году доля полученных из переработанных отходов материальных ресурсов в ЕС достигла 11,5 процента. В Эстонии по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 0,1 процентного пункта и составил 16 процентов.
В ЕС по сравнению с 2021 годом доля использования вторичных материальных ресурсов также выросла в среднем на 0,1 процентного пункта. В период с 2010 по 2022 год показатель увеличился на 0,8 процентных пункта, а самый высокий показатель был в 2018 и 2020 годах - 11,6 процента.
В прошлом году самый высокий уровень материалов, полученных путем переработки отходов, был зафиксирован в Нидерландах - 27,5 процента, за ними следуют Бельгия (22,2 процента) и Франция (19,3 процента). Самые низкие показатели были зафиксированы в Финляндии - 0,6 процента, Румынии - 1,4 процента и Ирландии - 1,8 процента.
В 2022 году самый высокий коэффициент повторного использования по видам материалов - 23,9 процента - был отмечен для металлических руд, что на 0,6 процентных пункта выше, чем в предыдущем году. За ними следуют неметаллические минералы (13,7 процента), биомасса (10 процентов) и ископаемые энергоносители (3,2 процента).