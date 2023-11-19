Евростат: экологическая политика стран ЕС уже приносит впечатляющие результаты

В ЕС по сравнению с 2021 годом доля использования вторичных материальных ресурсов также выросла в среднем на 0,1 процентного пункта. В период с 2010 по 2022 год показатель увеличился на 0,8 процентных пункта, а самый высокий показатель был в 2018 и 2020 годах - 11,6 процента.

В прошлом году самый высокий уровень материалов, полученных путем переработки отходов, был зафиксирован в Нидерландах - 27,5 процента, за ними следуют Бельгия (22,2 процента) и Франция (19,3 процента). Самые низкие показатели были зафиксированы в Финляндии - 0,6 процента, Румынии - 1,4 процента и Ирландии - 1,8 процента.