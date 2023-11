PÖFF объявил победителей: Эстонии есть чем гордиться

Лауреаты 27-го кинофестиваля «Темные ночи»

ОСНОВНАЯ КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

Жюри: Трине Дюрхольм (Дания), Джон Олтмен (Великобритания), Хильмар Оддссон (Исландия), Инна Сааакян (Армения) и Се Фей (Китай)

Гран-при за лучший фильм:

«Искупление» (Италия)

Misericordia

Режиссер: Эмма Данте

Комментарий жюри: «Мощный фильм о том, как оставаться поддерживающим и, прежде всего, человечным в маргинализированной среде. Прекрасно поставлено, снято и сыграно».

Лучший режиссер:

Мануэль Мартин Куэнка

«Любовь Андреа» (Испания)

El Amor de Andrea / Andrea´s Love

Комментарий жюри: «За прекрасную способность инсценировать человеческую историю с настоящим уважением, теплотой и элегантностью к персонажам и их ситуациям».

Лучшая женская роль (ex aequo):

Любна Азабаль

«Амаль» (Бельгия)

Amal

Режиссер: Джавад Ралиб

Комментарий жюри: «За мощное и яркое изображение учителя-идеалиста, борющегося с предрассудками».

Ким Хигелин

«Согласие» (Франция)

Le consentement / Consent

Режиссер: Ванесса Фильо

Комментарий жюри: «За трогательное, многоплановое исполнение роли подростка, чье болезненное взросление связано с токсичными отношениями».

Лучшая мужская роль:

Симоне Замбелли

«Искупление» (Италия)

Misericordia

Режиссер: Эмма Данте

Комментарий жюри: «За исключительно правдивое, смелое, физически мощное и трогательное исполнение».

Лучшая операторская работа:

Герт Гилтай

«Танец Наташи» (Нидерланды)

De Dans van Natasja / Natashas´s Dance

Режиссер: Йос Стеллинг

Комментарий жюри: «За изображение волшебного мира сказок в ярком черно-белом стиле».

Лучший сценарий:

Мануэль Мартин Куэнка и Лола Майо

«Любовь Андреа» (Испания)

El Amor de Andrea / Andrea´s Love

Режиссер: Мануэль Мартин Куэнка

Комментарий жюри: «За трогательную и эмоциональную историю вечных отношений между родителями и детьми, деликатно рассказанную в этом великолепном сценарии».

Лучшая музыка:

Дэвид Ван Кир и Биргер Эмбрехтс

«Мужчина-магнит» (Бельгия-Люксембург-Нидерланды)

De magneet man / The Magnet Man

Режиссер Густ ван ден Берге

Комментарий жюри: «За точное воспроизведение цирковой музыки и превращение ее в непрерывный мотив киномузыки».

Лучшая работа художника-постановщика:

Григорий Пушкин

«Пациент №1» (Грузия)

Пациент#1 / Patient#1

Режиссер Резо Гигинеишвили

Комментарий жюри: «За убедительное воссоздание атмосферы Советского Союза 1980-х годов».

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ДЕБЮТНЫХ ФИЛЬМОВ

Жюри: Николас Селис (Мексика), Диана Ильине (Германия), Рон Фогель (Израиль), Радхика Мадан (Индия) и Ран Хуан (Китай)

Лучший фильм:

«Перевернутая луна» (Новая Зеландия)

The Moon is Upside Down

Режиссер: Лорен Тейлор

Комментарий жюри: «Горько-сладкая многослойная комбинация трех прекрасно переплетенных историй о людях, пытающихся найти свое место в мире – впечатляющая и умная, особенно для дебютного фильма».

Особое упоминание (ex aequo):

«Мо Мамма» (Эстония)

Mo Mamma

Режиссер: Ээва Мяги

Комментарий жюри: «Настоящая жемчужина кино, очень тонко затрагивающая взаимоотношения трех поколений женщин, сочетающая в себе разные жанры кинематографии, экспериментальный и консервативный подход».

«Незатухающий» (Шри-Ланка-Индия)

Tentigo

Режиссер: Иланго Рам

Комментарий жюри: «Блестящая комедия с элементами социальной и культурной критики позволяет правдоподобно затрагивать такие универсальные темы, как истина и семья».

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФИЛЬМОВ СТРАН БАЛТИИ

Жюри: Элеонора Граната-Дженкинсон (США), Леон Прудовский (Израиль) и Ари Тан (США)

Лучший фильм:

«Сестринство бани по-черному» (Эстония)

Smoke Sauna Sisterhood

Режиссер: Анна Хинтс

Комментарий жюри: «Документальный фильм Анны Хинтс о совместном катарсическом опыте в бане по-черному переносит зрителя в атмосферу магических ритуалов, где безопасная, подобная утробе сауна позволяет героям раскрыть свою глубочайшую эмоциональную жизнь. Чрезвычайная забота и точность режиссера в обращении к универсальному женскому опыту – через дым, смех и боль – придают силы. Каждый аспект этого фильма точен и мастерски сделан, от выбора ракурса до завораживающих песен и музыки».

Приз за совместный фильм:

«Медленно» (Литва-Испания-Швеция)

Tu man nieko neprimeni / Slow

Режиссер Мария Кавтарадзе

Комментарий жюри: «Благодаря глубоко эмоциональному сценарию и исключительно блестящей актерской игре фильм исследует сложные отношения с редко встречающейся точки зрения, которая бросает вызов понятиям идентичности и сексуальности. Любовь между главными героями прекрасно передана и изображена с чувствительностью и нюансами. Их нежность, близость и боль – это одновременно ода и вызов силе любви».

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «ВЫБОР КРИТИКОВ»

Жюри: Дина Иорданова (Великобритания), Бахман Тавуси (Иран) и Яни Пёсо (Финляндия)

Лучший фильм:

«Земля, остановившая ветер»

Zhel toqtaghan zher / The Land Where Winds Stood Still

Режиссер Ардак Амиркулов

Комментарий жюри: «Монументальная экзистенциальная трагедия представлена ​​на экране как настоящий кинофильм. Изысканный черно-белый визуальный язык усиливает в фильме решительное и глубокое осуждение тоталитарного колониализма».

Лучший режиссер:

Гаел Арраес

«Большой сертан» (Бразилия)

Great Sertão

Комментарий жюри: «Режиссер взял на себя невыполнимую задачу и справился с ней. Красиво исполненное антиутопическое видение, которое, к сожалению, сегодня более актуально, чем когда-либо».

Особое упоминание:

Майя Кениг

«Молоко» (Израиль-Франция)

Halav / The Milky Way

Комментарий жюри: «За смелый и новаторский сценарий, затрагивающий проблемы класса, расы и пола в израильском обществе».

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «БУНТАРИ НЕ БЕЗ ПРИЧИНЫ»

Жюри: Джим Старк (США), Мания Акбари (Иран) и Андрюс Блажявичюс (Литва)

Лучший фильм:

«Пять с половиной любовных историй в вильнюсской квартире»

Penkios su puse meilės istorijos, nutikusios viename Vilniaus bute / Five and a Half Love Stories in an Apartment in Vilnius, Lithuania

Режиссер: Томас Венгрис

Комментарий жюри: «Фильм своим прекрасным визуальным языком и актерской игрой рассказывает пять с половиной трогательных историй о встрече, любви и расставании пар в квартире Airbnb в Вильнюсе, оставляя у зрителей неизгладимое впечатление, которое не стирается даже после исчезновения квартиры в конце фильма».

Лучший режиссер:

Агустин Тоскано

«Я доверяю тебе» (Аргентина)

En vos confío / I Trust You

Комментарий жюри: «В фильме показана несправедливость по отношению к однополой паре, неправомерно обвиненной в ужасном преступлении. Настоящее чередуется с болезненными воспоминаниями о прошлой травме. Это трогательный пример того, как кино может рассказать правду о юридической жестокости власти».

Лучший короткометражный фильм:

«Элемент» (Кот-д’Ивуар)

Element

Режиссер: Уилл Ниава

Комментарий жюри: «Из Кот-д'Ивуара, страны, не известной своим кинематографом, выходит прекрасно снятый и сыгранный фильм о молодом уличном торговце, который чуть не погибает из-за темного отмывания денег».

ПРЕМИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ КИНОКРИТИКОВ FIPRESCI

Жюри: Яэль Шув (Израиль), Тончи Валентич (Хорватия) и Тыну Карьятсе (Эстония)

«Все встает на свои места» (Германия)

Falling into Place

Режиссер: Айлин Тезель

Комментарий жюри: «За переосмысление повествовательной структуры романтической драмы и воплощение ее в свежем и плавном киноязыке, а также создание настоящего и успешного портрета очаровательной героини».

ПРЕМИЯ NETPAC (СЕТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ АЗИАТСКОГО КИНО)

Жюри: Мохаммад Атеббай (Иран), Итало Спинелли (Италия) и Ра Рагнар Новод (Эстония)

«Инкрустации» (Турция)

Başlangıçlar / Inpaintings

Режиссер: Озан Йолери

Комментарий жюри: «Проницательный дебютный фильм с впечатляющим повествованием, изображающим внутреннюю борьбу».

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ

«Еще один раз» (США)

Once Again (for the very first time)

Режиссер: Боаз Якин

ПРЕМИЯ «ЗА ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ»

Майк Ньюэлл и Рейн Раннап

ПРЕМИЯ DDA SPOTLIGHT

Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные») и Джонатан Глейзер («Зона интересов»)

СТИПЕНДИЯ БРУНО ОЯ

Маарья Йоханна Мяги

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖНОГО И ДЕТСКОГО КИНО JUST FILM

Жюри: Дитте Лундсгаард Нильсен (Дания), Дэмиен Хаузер (Швейцария) и Дорис Тислар (Эстония)

Гран-при за лучший молодежный фильм:

«Диада» (Болгария)

Diada

Режиссер: Яна Титова

Комментарий жюри: «Захватывающий, душераздирающий и подчеркивающий важность социальной ответственности в воспитании молодежи. Этот фильм объединил в себе очень хороший сценарий, замечательную постановку и актеров, которые работали всей душой».

Особое упоминание:

«Скунс» (Бельгия-Нидерланды)

Skunk

Режиссер: Коэн Мортье

Комментарий жюри: «Режиссеру удалось умело создать баланс между аутентичными моментами, кинематографичностью и захватывающими затяжными сценами».

Премия Европейской ассоциации детского кино ECFA

Жюри: Маркета Пашмова (Чехия), Герт Херманс (Бельгия) и Хосеп Арбиол (Испания)

Лучший европейский детский фильм:

«Нина и тайна ежика» (Франция)

Nina et le secret du hérisson / Nina and the Hedgehog's Secret

Режиссеры: Жан-Лу Феличоли и Ален Ганьоль

Комментарий жюри: «Настоящий и искренний фильм, сочетающий элегантный анимационный стиль с историей о естественной и верной дружбе двух детей. Игривые и изобретательные детали придают этой анимации освежающий характер, хотя на заднем плане истории выражена социальная несправедливость».

Премия #молодомукинодеятелю (#noorfilmitegija):

Жюри: Антеро Ноор, Пия Парктал и Куллар Виймне

Лучший фильм:

«Третье дерево слева» (Эстония)

Third Tree from the Left

Режиссер: Каур Кульвер

Комментарий жюри: «Фильм-победитель был законченным, хорошо продуманным и принес нам захватывающую историю. Этот фильм покорил нас своей тонкой актерской игрой, сложным монтажом и напряженным звуковым оформлением. Мы также хвалим мастерскую операторскую работу и очаровательные цвета».

Особое упоминание:

«Зеленые фейерверки» (Эстония)

The Green Bangers

Режиссеры: Яагуп Коов и Йоозеп Коов

Премия Молодежного жюри:

Жюри: Арабелла Альтроф, Мария Элийза Якобсон и Даниэла Туузис

Лучший фильм:

«Скунс» (Бельгия-Нидерланды)

Skunk

Режиссер: Коэн Мортье

Комментарий жюри: «Эта ужасающая история надолго останется в нашей памяти. Фильм раскрывает скрытые страдания многих детей, которые, к сожалению, часто упускаются из виду в повседневной жизни. Большое спасибо создателям фильма за то, что они представили эту правдивую и тревожную историю на большом экране».

Специальная премия:

«Свет-свет-свет» (Финляндия)

Valoa valoa valoa / Light Light Light

Режиссер: Инари Ниеми

Комментарий жюри: «Меланхоличный визуальный язык этого фильма, запоминающееся звуковое оформление и чувственное изображение горя тронули наши души».

Премия Детского жюри:

Жюри: Изабель Круут, Кристьян Уку Рейнман и Лота Метусала

Лучший фильм:

«Умники» (Эстония)

Totally Boss

Режиссер: Ингомар Вихмар

Комментарий жюри: дети отметили, что фильм смешной, шутки соответствуют возрасту, смотреть было интересно, в фильме отражена серьезная тема (отмывание денег) посредством приятного юмора, есть запоминающаяся музыка.

Специальная премия:

«Бунтари выходного дня» (Германия)

Wochenendrebellen / Weekend Rebels

Режиссер: Марк Ротемунд

Комментарий жюри: детям понравилось, что фильм затронул такую ​​важную тему (детей с особыми потребностями), и было интересно смотреть. Другими словами, название специальной премии могло бы звучать так: «Представление важной темы в интересной и заставляющей задуматься форме».

Премия Жюри малышей:

Жюри: Ральф Самуэль Арулепп, Адель Ашилеви и Кристьян Вартс

«Бим» (Бельгия)

Bim

Режиссер: Том ван Гестель

Комментарий жюри: «Этот фильм получился очень захватывающим, приключенческим и веселым. Главный герой Бим был храбрым и никогда не сдавался».