PÖFF объявил победителей: Эстонии есть чем гордиться

Главный приз фестиваля – 20 000 евро – получил фильм «Искупление» итальянского режиссера Эммы Данте.
В фильме режиссера, которая является также актрисой, драматургом и театральным режиссером, три проститутки, живущие в деревне изгоев, совместно воспитывают слабоумного Артуро, мать которого – их коллега – умерла во время родов. Это радостная дань уважения женщинам – их вечной любви и оптимизму.
«Мощный фильм о том, как оставаться поддерживающим и, прежде всего, человечным в маргинализированной среде. Прекрасно поставлено, снято и сыграно», – подытожило жюри, работу которого возглавляла датская актриса Трине Дюрхольм.
Симоне Замбелли, исполнитель главной роли в фильме, также получил награду в категории «Лучшая мужская роль» за роль Артуро.
Приз за лучшую режиссуру достался Испании. Мануэль Мартин Куэнка получил его за «Любовь Андреа». В этом трогательном фильме 15-летняя Андреа тоскует по любви отца, которую она потеряла из-за развода родителей. Сценаристы фильма Мануэль Мартин Куэнка и Лола Майо также были удостоены награды за лучший сценарий.
Всего в основной конкурсной программе участвовало 20 фильмов.
Лучшим дебютным фильмом стал фильм новозеландского режиссера Лорен Тейлор «Перевернутая луна», в котором персонажи жаждут эмоциональной связи на фоне потрясающих пейзажей и суровых пригородов.
Жюри также отметило фильм Ээвы Мяги «Мо мамма», назвав его «настоящей жемчужиной кино, очень тонко затрагивающей взаимоотношения трех поколений женщин, сочетающей в себе разные жанры кинематографа, экспериментальный и консервативный подход».
Звание лучшего фильма стран Балтии завоевал фильм Анны Хинтс «Сестринство бани по-черному».
Лучшим фильмом конкурсной программы «Выбор критиков» стал «Земля, остановившая ветер» казахстанского режиссера Ардака Амиркулова – отважный казах Жупар и двое его детей отправляются в опасное путешествие по бескрайним степям, спасаясь от голода, вызванного коллективизацией и унесшего в 1930-е годы жизни более миллиона казахов.
Лучшим фильмом конкурсной программы «Бунтари не без причины» жюри признало «Пять с половиной любовных историй в вильнюсской квартире» литовского режиссера Томаса Венгриса – в этой романтической драме новая история любви, ненависти, надежды и чувство вины разворачивается между стенами квартиры Airbnb с каждым новым жильцом.
Приз зрительских симпатий получил «Еще один раз» Боаза Якина, сделавшего себе имя в Голливуде. В этом сюрреалистическом фильме, сочетающем в себе танец, рэп и музыку, открывается волшебная дверь в коридор загробного мира, где уличный танцор ДеРэй ищет новые шансы в своих несчастливых отношениях с поэтессой Наимой.
В субботу, 18 ноября, в концертном зале Alexela состоялась официальная церемония закрытия кинофестиваля «Темные ночи».
Фестиваль представляли компании Elisa и Nordic Hotel Forum. Elisa способствует устойчивому сохранению эстонской культуры, создавая и предлагая отечественную аудиовизуальную продукцию и поддерживая киноискусство. Nordic Hotel Forum является домашним отелем гостей PÖFF с 2008 года, а в 2019 году ему также было присвоено звание друга культуры.
Лауреаты 27-го кинофестиваля «Темные ночи»
ОСНОВНАЯ КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
Жюри: Трине Дюрхольм (Дания), Джон Олтмен (Великобритания), Хильмар Оддссон (Исландия), Инна Сааакян (Армения) и Се Фей (Китай)
Гран-при за лучший фильм:
«Искупление» (Италия)
Misericordia
Режиссер: Эмма Данте
Комментарий жюри: «Мощный фильм о том, как оставаться поддерживающим и, прежде всего, человечным в маргинализированной среде. Прекрасно поставлено, снято и сыграно».
Лучший режиссер:
Мануэль Мартин Куэнка
«Любовь Андреа» (Испания)
El Amor de Andrea / Andrea´s Love
Комментарий жюри: «За прекрасную способность инсценировать человеческую историю с настоящим уважением, теплотой и элегантностью к персонажам и их ситуациям».
Лучшая женская роль (ex aequo):
Любна Азабаль
«Амаль» (Бельгия)
Amal
Режиссер: Джавад Ралиб
Комментарий жюри: «За мощное и яркое изображение учителя-идеалиста, борющегося с предрассудками».
Ким Хигелин
«Согласие» (Франция)
Le consentement / Consent
Режиссер: Ванесса Фильо
Комментарий жюри: «За трогательное, многоплановое исполнение роли подростка, чье болезненное взросление связано с токсичными отношениями».
Лучшая мужская роль:
Симоне Замбелли
«Искупление» (Италия)
Misericordia
Режиссер: Эмма Данте
Комментарий жюри: «За исключительно правдивое, смелое, физически мощное и трогательное исполнение».
Лучшая операторская работа:
Герт Гилтай
«Танец Наташи» (Нидерланды)
De Dans van Natasja / Natashas´s Dance
Режиссер: Йос Стеллинг
Комментарий жюри: «За изображение волшебного мира сказок в ярком черно-белом стиле».
Лучший сценарий:
Мануэль Мартин Куэнка и Лола Майо
«Любовь Андреа» (Испания)
El Amor de Andrea / Andrea´s Love
Режиссер: Мануэль Мартин Куэнка
Комментарий жюри: «За трогательную и эмоциональную историю вечных отношений между родителями и детьми, деликатно рассказанную в этом великолепном сценарии».
Лучшая музыка:
Дэвид Ван Кир и Биргер Эмбрехтс
«Мужчина-магнит» (Бельгия-Люксембург-Нидерланды)
De magneet man / The Magnet Man
Режиссер Густ ван ден Берге
Комментарий жюри: «За точное воспроизведение цирковой музыки и превращение ее в непрерывный мотив киномузыки».
Лучшая работа художника-постановщика:
Григорий Пушкин
«Пациент №1» (Грузия)
Пациент#1 / Patient#1
Режиссер Резо Гигинеишвили
Комментарий жюри: «За убедительное воссоздание атмосферы Советского Союза 1980-х годов».
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ДЕБЮТНЫХ ФИЛЬМОВ
Жюри: Николас Селис (Мексика), Диана Ильине (Германия), Рон Фогель (Израиль), Радхика Мадан (Индия) и Ран Хуан (Китай)
Лучший фильм:
«Перевернутая луна» (Новая Зеландия)
The Moon is Upside Down
Режиссер: Лорен Тейлор
Комментарий жюри: «Горько-сладкая многослойная комбинация трех прекрасно переплетенных историй о людях, пытающихся найти свое место в мире – впечатляющая и умная, особенно для дебютного фильма».
Особое упоминание (ex aequo):
«Мо Мамма» (Эстония)
Mo Mamma
Режиссер: Ээва Мяги
Комментарий жюри: «Настоящая жемчужина кино, очень тонко затрагивающая взаимоотношения трех поколений женщин, сочетающая в себе разные жанры кинематографии, экспериментальный и консервативный подход».
«Незатухающий» (Шри-Ланка-Индия)
Tentigo
Режиссер: Иланго Рам
Комментарий жюри: «Блестящая комедия с элементами социальной и культурной критики позволяет правдоподобно затрагивать такие универсальные темы, как истина и семья».
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФИЛЬМОВ СТРАН БАЛТИИ
Жюри: Элеонора Граната-Дженкинсон (США), Леон Прудовский (Израиль) и Ари Тан (США)
Лучший фильм:
«Сестринство бани по-черному» (Эстония)
Smoke Sauna Sisterhood
Режиссер: Анна Хинтс
Комментарий жюри: «Документальный фильм Анны Хинтс о совместном катарсическом опыте в бане по-черному переносит зрителя в атмосферу магических ритуалов, где безопасная, подобная утробе сауна позволяет героям раскрыть свою глубочайшую эмоциональную жизнь. Чрезвычайная забота и точность режиссера в обращении к универсальному женскому опыту – через дым, смех и боль – придают силы. Каждый аспект этого фильма точен и мастерски сделан, от выбора ракурса до завораживающих песен и музыки».
Приз за совместный фильм:
«Медленно» (Литва-Испания-Швеция)
Tu man nieko neprimeni / Slow
Режиссер Мария Кавтарадзе
Комментарий жюри: «Благодаря глубоко эмоциональному сценарию и исключительно блестящей актерской игре фильм исследует сложные отношения с редко встречающейся точки зрения, которая бросает вызов понятиям идентичности и сексуальности. Любовь между главными героями прекрасно передана и изображена с чувствительностью и нюансами. Их нежность, близость и боль – это одновременно ода и вызов силе любви».
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «ВЫБОР КРИТИКОВ»
Жюри: Дина Иорданова (Великобритания), Бахман Тавуси (Иран) и Яни Пёсо (Финляндия)
Лучший фильм:
«Земля, остановившая ветер»
Zhel toqtaghan zher / The Land Where Winds Stood Still
Режиссер Ардак Амиркулов
Комментарий жюри: «Монументальная экзистенциальная трагедия представлена на экране как настоящий кинофильм. Изысканный черно-белый визуальный язык усиливает в фильме решительное и глубокое осуждение тоталитарного колониализма».
Лучший режиссер:
Гаел Арраес
«Большой сертан» (Бразилия)
Great Sertão
Комментарий жюри: «Режиссер взял на себя невыполнимую задачу и справился с ней. Красиво исполненное антиутопическое видение, которое, к сожалению, сегодня более актуально, чем когда-либо».
Особое упоминание:
Майя Кениг
«Молоко» (Израиль-Франция)
Halav / The Milky Way
Комментарий жюри: «За смелый и новаторский сценарий, затрагивающий проблемы класса, расы и пола в израильском обществе».
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «БУНТАРИ НЕ БЕЗ ПРИЧИНЫ»
Жюри: Джим Старк (США), Мания Акбари (Иран) и Андрюс Блажявичюс (Литва)
Лучший фильм:
«Пять с половиной любовных историй в вильнюсской квартире»
Penkios su puse meilės istorijos, nutikusios viename Vilniaus bute / Five and a Half Love Stories in an Apartment in Vilnius, Lithuania
Режиссер: Томас Венгрис
Комментарий жюри: «Фильм своим прекрасным визуальным языком и актерской игрой рассказывает пять с половиной трогательных историй о встрече, любви и расставании пар в квартире Airbnb в Вильнюсе, оставляя у зрителей неизгладимое впечатление, которое не стирается даже после исчезновения квартиры в конце фильма».
Лучший режиссер:
Агустин Тоскано
«Я доверяю тебе» (Аргентина)
En vos confío / I Trust You
Комментарий жюри: «В фильме показана несправедливость по отношению к однополой паре, неправомерно обвиненной в ужасном преступлении. Настоящее чередуется с болезненными воспоминаниями о прошлой травме. Это трогательный пример того, как кино может рассказать правду о юридической жестокости власти».
Лучший короткометражный фильм:
«Элемент» (Кот-д’Ивуар)
Element
Режиссер: Уилл Ниава
Комментарий жюри: «Из Кот-д'Ивуара, страны, не известной своим кинематографом, выходит прекрасно снятый и сыгранный фильм о молодом уличном торговце, который чуть не погибает из-за темного отмывания денег».
ПРЕМИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ КИНОКРИТИКОВ FIPRESCI
Жюри: Яэль Шув (Израиль), Тончи Валентич (Хорватия) и Тыну Карьятсе (Эстония)
«Все встает на свои места» (Германия)
Falling into Place
Режиссер: Айлин Тезель
Комментарий жюри: «За переосмысление повествовательной структуры романтической драмы и воплощение ее в свежем и плавном киноязыке, а также создание настоящего и успешного портрета очаровательной героини».
ПРЕМИЯ NETPAC (СЕТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ АЗИАТСКОГО КИНО)
Жюри: Мохаммад Атеббай (Иран), Итало Спинелли (Италия) и Ра Рагнар Новод (Эстония)
«Инкрустации» (Турция)
Başlangıçlar / Inpaintings
Режиссер: Озан Йолери
Комментарий жюри: «Проницательный дебютный фильм с впечатляющим повествованием, изображающим внутреннюю борьбу».
ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
«Еще один раз» (США)
Once Again (for the very first time)
Режиссер: Боаз Якин
ПРЕМИЯ «ЗА ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ»
Майк Ньюэлл и Рейн Раннап
ПРЕМИЯ DDA SPOTLIGHT
Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные») и Джонатан Глейзер («Зона интересов»)
СТИПЕНДИЯ БРУНО ОЯ
Маарья Йоханна Мяги
ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖНОГО И ДЕТСКОГО КИНО JUST FILM
Жюри: Дитте Лундсгаард Нильсен (Дания), Дэмиен Хаузер (Швейцария) и Дорис Тислар (Эстония)
Гран-при за лучший молодежный фильм:
«Диада» (Болгария)
Diada
Режиссер: Яна Титова
Комментарий жюри: «Захватывающий, душераздирающий и подчеркивающий важность социальной ответственности в воспитании молодежи. Этот фильм объединил в себе очень хороший сценарий, замечательную постановку и актеров, которые работали всей душой».
Особое упоминание:
«Скунс» (Бельгия-Нидерланды)
Skunk
Режиссер: Коэн Мортье
Комментарий жюри: «Режиссеру удалось умело создать баланс между аутентичными моментами, кинематографичностью и захватывающими затяжными сценами».
Премия Европейской ассоциации детского кино ECFA
Жюри: Маркета Пашмова (Чехия), Герт Херманс (Бельгия) и Хосеп Арбиол (Испания)
Лучший европейский детский фильм:
«Нина и тайна ежика» (Франция)
Nina et le secret du hérisson / Nina and the Hedgehog's Secret
Режиссеры: Жан-Лу Феличоли и Ален Ганьоль
Комментарий жюри: «Настоящий и искренний фильм, сочетающий элегантный анимационный стиль с историей о естественной и верной дружбе двух детей. Игривые и изобретательные детали придают этой анимации освежающий характер, хотя на заднем плане истории выражена социальная несправедливость».
Премия #молодомукинодеятелю (#noorfilmitegija):
Жюри: Антеро Ноор, Пия Парктал и Куллар Виймне
Лучший фильм:
«Третье дерево слева» (Эстония)
Third Tree from the Left
Режиссер: Каур Кульвер
Комментарий жюри: «Фильм-победитель был законченным, хорошо продуманным и принес нам захватывающую историю. Этот фильм покорил нас своей тонкой актерской игрой, сложным монтажом и напряженным звуковым оформлением. Мы также хвалим мастерскую операторскую работу и очаровательные цвета».
Особое упоминание:
«Зеленые фейерверки» (Эстония)
The Green Bangers
Режиссеры: Яагуп Коов и Йоозеп Коов
Премия Молодежного жюри:
Жюри: Арабелла Альтроф, Мария Элийза Якобсон и Даниэла Туузис
Лучший фильм:
«Скунс» (Бельгия-Нидерланды)
Skunk
Режиссер: Коэн Мортье
Комментарий жюри: «Эта ужасающая история надолго останется в нашей памяти. Фильм раскрывает скрытые страдания многих детей, которые, к сожалению, часто упускаются из виду в повседневной жизни. Большое спасибо создателям фильма за то, что они представили эту правдивую и тревожную историю на большом экране».
Специальная премия:
«Свет-свет-свет» (Финляндия)
Valoa valoa valoa / Light Light Light
Режиссер: Инари Ниеми
Комментарий жюри: «Меланхоличный визуальный язык этого фильма, запоминающееся звуковое оформление и чувственное изображение горя тронули наши души».
Премия Детского жюри:
Жюри: Изабель Круут, Кристьян Уку Рейнман и Лота Метусала
Лучший фильм:
«Умники» (Эстония)
Totally Boss
Режиссер: Ингомар Вихмар
Комментарий жюри: дети отметили, что фильм смешной, шутки соответствуют возрасту, смотреть было интересно, в фильме отражена серьезная тема (отмывание денег) посредством приятного юмора, есть запоминающаяся музыка.
Специальная премия:
«Бунтари выходного дня» (Германия)
Wochenendrebellen / Weekend Rebels
Режиссер: Марк Ротемунд
Комментарий жюри: детям понравилось, что фильм затронул такую важную тему (детей с особыми потребностями), и было интересно смотреть. Другими словами, название специальной премии могло бы звучать так: «Представление важной темы в интересной и заставляющей задуматься форме».
Премия Жюри малышей:
Жюри: Ральф Самуэль Арулепп, Адель Ашилеви и Кристьян Вартс
«Бим» (Бельгия)
Bim
Режиссер: Том ван Гестель
Комментарий жюри: «Этот фильм получился очень захватывающим, приключенческим и веселым. Главный герой Бим был храбрым и никогда не сдавался».
Зрители вернулись в кинотеатры - именно так можно подвести итоги 27-го кинофестиваля «Темные ночи».
Окончательных цифр по зрителям пока нет, поскольку до конца фестиваля остался еще один день, но уже сейчас можно сказать, что в последний раз такое большое количество людей посещало PÖFF за год до пандемии коронавируса.
Директор PÖFF Тийна Локк поблагодарила собравшихся за доверие. «Это убедительно доказывает, что люди обращаются к культуре и искусству как к ориентиру в трудные времена», – сказала она.