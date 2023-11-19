«Вытолкнуты через границу» против их воли: из-за наплыва мигрантов Финляндия усиливает КПП на границе РФ

Власти Финляндии отправили вооруженные силы на помощь пограничной службе из-за ситуации с прибывающими из России мигрантами на контрольно-пропускном пункте «Вартиус». Об этом медиакомпании Yle сообщил начальник пограничного пункта капитан Йоуко Киннунен в воскресенье, 19 ноября.

В качестве временной защитной меры на пограничном пункте военные начали возводить ограждения в приграничной зоне. Накануне сотрудники пропускного пункта «Вартиус» сообщили об увеличении потока мигрантов перед закрытием КПП на ночь в 18:00 по местному времени.

Уже после закрытия к КПП прибыли еще 20 просителей убежища на велосипедах. По словам финских пограничников, людей пришлось вывезти в Финляндию, так как российские пограничники не принимали их обратно. В основном это были граждане Сомали.

Мигрантов заставляли ехать в сторону Финляндии

По данным Yle, на пограничном пункте «Вартиус» некоторые из просителей убежища, прибывших в Финляндию, были «вытолкнуты через границу» из России против их воли. Перешедшие границу отказывали покидать Россию, но пограничники «выталкивали их от российского пограничного поста в сторону Финляндии», и затем закрыли за ними ворота, так что возврат на российскую территорию стал невозможным, рассказал начальник пограничного поста Вартиус Йоуко Киннунен. По его словам, прибывших подводили небольшими группами по 20 человек.

Финляндия закрывает КПП на границе с Россией