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Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Пострадали четверо, двое из них – дети

rus.postimees.ee
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Авария на шоссе Таллинн-Тарту. Фото иллюстративное.
Авария на шоссе Таллинн-Тарту. Фото иллюстративное. Фото: Lugeja fotod

В 15:10 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Умбуси в Пыльтсамаа автомобиль Nissan X-Trail вылетел с дороги и перевернулся через крышу. О случившемся сообщает Delfi.

В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили, что в машине находились двое взрослых и двое детей, в результате аварии все пассажиры получили легкие повреждения, госпитализация не потребовалась.

Транспортный департамент напоминает, что скользкие дороги зимой требуют от водителей повышенного внимания и осторожности по отношению к другим участникам движения. Для того чтобы безопасно добраться до места назначения, водители должны выбирать скорость и стиль вождения, соответствующие дорожным условиям, - ограничение максимальной скорости не является обязательным.

Новость дополняется.

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