Министр иностранных дел Кришьянис Кариньш выразил готовность баллотироваться на должность генерального секретаря НАТО, сообщает Bloomberg.
Министр иностранных дел Латвии выразил готовность баллотироваться на должность генерального секретаря НАТО
«Если бы Латвия приняла решение баллотироваться на должность генерального секретаря, Кришьянис Кариньш готов присоединиться к соревнованию», - цитирует агентство Bloomberg сообщение, полученное от представителя Кариньша.
В заявлении говорится, что Кариньш мог бы предложить «внести свой вклад в альянс благодаря своему опыту руководства на посту премьер-министра, четкому пониманию российской угрозы, твердой позиции по украинскому вопросу и доказанным успехам по достижению международного консенсуса».
«Геополитическая ситуация и характер вызовов, связанных с Североатлантическим альянсом, требуют динамичного, решительного и основанного на консенсусе руководства», - говорится в заявлении Кариньша, где также отмечается, что под его руководством «Латвия последовательно достигла и перевыполнила план расходов на оборону в размере 2 процентов [от валового внутреннего продукта]».
Интерес к высшему посту НАТО выразили также премьер-министр Нидерландов Марк Рите и глава правительства Эстонии Кая Каллас.
Полномочия нынешнего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга заканчиваются 1 октября 2024 года.