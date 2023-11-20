ИНТЕРВЬЮ ⟩ Белорусская журналистка: не надо вводить меры против белорусов, которые и так пострадали от собственной власти

Хотя, надо сказать, что со стороны Украины хотелось бы больше уважения к белорусам, которые воюют в Украине. Я дружу с Мариной Лобовой, это мать Эдуарда Лобова - белорусского добровольца, который погиб в феврале этого года. Вот она уже почти десять месяцев не может получить документы своего сына, более того исчез его банковский счет с зарплатой, а ни о какой компенсации речи даже нет. Это неправильно, я считаю, должно быть равное отношение: если иностранцы едут защищать Украину, к этим людям надо с большим уважением относиться.

- Говоря о том, что многим приходится бежать за границу. Что вы думаете об ограничениях на выдачу виз гражданам Беларуси и России и в том числе о планах Эстонии лишить граждан РФ и Беларуси права голоса на местных выборах?

- Ну, это и понятно, и непонятно. Это говорит о незнании ситуации: здесь я бы все же отделяла белорусов от россиян. Потому что даже если мы говорим об отношении к войне, большинство белорусов против. Я понимаю, что соцопросы мало что могут нам показать, они практически невозможны в сегодняшней ситуации, но тем не мене, мы знаем это, видим, и даже те соцопросы, которые удавалось проводить независимым социологам - они показывают, что абсолютное большинство белорусов, порядка 80 процентов - выступают против войны в Украине.