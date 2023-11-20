Эстония планирует в течение нескольких лет получить из фондов ЕС свыше четырех миллиардов евро

К началу ноября из бюджета структурных фондов нового периода было готово к использованию 2,4 млрд евро, из которых по 1,1 млрд евро уже приняты решения и заключены договоры, сообщили в Министерстве финансов.

Ключевыми темами предстоящего периода финансирования станут энергосбережение, внедрение возобновляемых источников энергии и переход к более экологичной и ресурсоэффективной экономике, а также повышение научного и инновационного потенциала эстонских предприятий и освоение цифровых технологий, на что будет направлено 740 млн евро.