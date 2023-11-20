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Ляэнеметс: перемирие между Россией и Украиной – это угроза для стран Балтии и всей Европы

rus.postimees.ee
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Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, крайне важно не дать России и Украине заключить перемирие или подписать другой документ, который затормозит нынешнюю ситуацию на долгое время, потому что тогда целью России могут стать другие страны, в том числе и Эстония, сообщают «Деловые ведомости».

«Мы не позволим Америке, не позволим другим европейским странам попасть в ситуацию, когда они смирятся с тем, что будет заключено какое-то соглашение, которое затормозит нынешнюю ситуацию в долгосрочной перспективе. Это в наших интересах, поскольку мы знаем – как только станет возможным не только заморозить происходящее, но и заключить какое-то соглашение – не знаю, например, временно отдать России часть Украины – так Россия вскоре обратит свое внимание на всех остальных. Начнет серьезнее концентрироваться на расколе стран Европы, подготавливаться в военном отношении, в том числе здесь, рядом со странами Балтии. Так что эстонское правительство никогда не позволит этому случиться», – подчеркнул министр в эфире радио Äripäev.

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