Ляэнеметс: перемирие между Россией и Украиной – это угроза для стран Балтии и всей Европы

«Мы не позволим Америке, не позволим другим европейским странам попасть в ситуацию, когда они смирятся с тем, что будет заключено какое-то соглашение, которое затормозит нынешнюю ситуацию в долгосрочной перспективе. Это в наших интересах, поскольку мы знаем – как только станет возможным не только заморозить происходящее, но и заключить какое-то соглашение – не знаю, например, временно отдать России часть Украины – так Россия вскоре обратит свое внимание на всех остальных. Начнет серьезнее концентрироваться на расколе стран Европы, подготавливаться в военном отношении, в том числе здесь, рядом со странами Балтии. Так что эстонское правительство никогда не позволит этому случиться», – подчеркнул министр в эфире радио Äripäev.