Лучница Лизелль Яэтма привезла со второго этапа Кубка мира бронзовую медаль

Эстонцы показали сильные результаты уже в квалификации, где Робин Яэтма занял восьмое место среди 73 мужчин, набрав 594 очка. Лизелль Яэтма завершила квалификацию на четвертом месте с 589 очками, а Марис Тетсманн, установившая личный рекорд, финишировала шестой с 585 очками среди 46 женщин. Все три лучника победили своих соперников в поединках 1/16 и 1/8 и вышли в четвертьфинал.

Для Марис Тетсманн и Робина Яэтма соревнования в этот раз завершилось в четвертьфинале.

В полуфинал вышла Лизелль Яэтма, которая встретилась с Эллой Гибсон, лучшей лучницей мирового рейтинга, и была вынуждена признать ее превосходство 144/149. В матче за бронзу Лизелль встретилась с хорватской спортсменкой Бэйли Сарджан Буден, которую уверенно победила со счетом 149/147.