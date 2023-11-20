Умерла бывшая первая леди США

Бывшая первая леди США Розалин Картер, жена бывшего президента Джимми Картера, скончалась в возрасте 96 лет в своем доме в Джорджии, сообщила некоммерческая организация пары.
«Бывшая первая леди Розалин Картер умерла в 14.10 в воскресенье в своем доме в Плейнсе в возрасте 96 лет. Розалин мирно умерла в окружении семьи», - говорится в заявлении Центра Картеров.
Розалин Картер больше всего помнят за ее неустанную работу в области прав человека, демократии и здравоохранения.
В мае у бывшей первой леди диагностировали деменцию. Последние месяцы она вместе с мужем провела дома под присмотром врачей.
«Розалин была моим равноправным партнером во всем, чего я когда-либо достигал. Она давала мне мудрые советы и подбадривала, когда я в этом нуждался. Пока Розалин была на свете, я всегда знал, что кто-то любит и поддерживает меня «, - сказал Джимми Картер в своем заявлении.
Джимми Картер был президентом США с 1977 по 1981 год, и сейчас ему 99 лет.