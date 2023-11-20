Борис Тух ⟩ Тоталитарная секта для желающих похудеть

– Как возникла идея фильма?

А. И.: Эта история связана с одной из моих учениц. Я ведь не сразу пришел в кинематограф, успел до того поработать школьным учителем. Одна из моих учениц, окончив школу, поступила в университет, и внезапно исчезла. Никто не знал, где она и что с ней происходит, все контакты были оборваны. Но вдруг через несколько лет она объявилась, нашла меня и поведала, что ей пришлось испытать.

Вот одна из побудительных причин заняться этим сюжетом. И вторая: у этой девушки были проблемы в отношениях с отцом, при всей взаимной любви между ними стояла стена отчуждения, непонимания. У меня в юности тоже были проблемы в отношениях с родителями. Две темы наложились друг на друга, мне хотелось рассказать о них: я надеялся, что, возможно, разговор с экрана о семейных проблемах поможет людям решать их проблемы в жизни.

– Так что идея шла от режиссера, и потом началась совместная работа режиссера и сценариста?