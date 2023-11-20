Известный бизнесмен вышел из «Ээсти 200»

Член «Ээсти 200» и крупный спонсор Хелениус назвал прошедшие на минувших выходных выборы председателя партии фарсом и перед голосованием призывал однопартийцев в них не участвовать. В отправленном на прошлой неделе однопартийцам письме он заявил, что в результате плохого руководства «Ээсти 200» находится в глубоком кризисе. Также, по его словам, в партии отсутствует внутренняя демократия.

По оценке Хелениуса, с момента коалиционных переговоров руководство «Ээсти 200» приняло много неверных решений. «Наша очень хорошая предвыборная программа была выброшена за борт ради высоких постов, после этого одно плохое решение следовало за другим», – подтвердил Хелениус.