Фото ⟩ Вынужденная мера: в испанских магазинах бутылки с маслом поместили под замок

В некоторых испанских супермаркетах литровая бутылка оливкового масла холодного отжима уже стоит 14,50 евро. Таким образом, для розничных торговцев оливковое масло попадает в категорию продуктов, которые, как и крепкий алкоголь, косметика и бытовая техника, должны быть оснащены элементами безопасности.

«Мы видим значительный рост краж в магазинах. Оливковое масло стало идеальным продуктом для кражи», - сказал генеральный директор сети супермаркетов из 30 магазинов в Андалусии Tu Super Рубен Наварро.

По его словам, банды преступников пытаются перепродать украденное масло. С сентября в магазинах Tu Super пятилитровые бутылки с оливковым и подсолнечным маслом помещены под замок. «Это сумасшедшая крайняя мера, но она сработала», - сказал Наварро.

Помимо Tu Super, расположенные в Мадриде супермаркеты Carrefour и Auchan также ужесточили требования безопасности, прикрепив защитные элементы к литровым бутылкам. Исполнительный директор компании STC, которая предоставляет розничным торговцам решения против краж, Сальвадор Канонес сказал агентству Reuters, что заказы на устройства, предназначенные для защиты бутылок с маслом, увеличились за лето в 12 раз.