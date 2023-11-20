Опасный инцидент с паромом Amalie будет расследован

Согласно Закону о безопасности мореплавания, опасный инцидент – это событие или последовательность событий, за исключением несчастного случая на море, произошедших в связи с эксплуатацией судна, которые создают или, если не будут приняты меры, могут создать угрозу для судна, людей на его борту, других лиц или окружающей среды.

Учитывая тип судна и его груз, а также погодные условия 9 ноября, опасный инцидент с паромом Amalie, если бы не были приняты необходимые меры, мог перерасти в серьезную аварию в море, поэтому было принято решение начать расследование с целью возможного предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Для проведения расследования инцидента Центр исследований в сфере безопасности создал комиссию по расследованию нарушений техники безопасности.

Центр исследований в сфере безопасности является структурным подразделением Министерства экономики и коммуникаций. Он проводит расследования морских происшествий в случае очень серьезных ЧП с судном под эстонским флагом, произошедших в территориальных водах Эстонии или затрагивающих другие важные интересы Эстонской Республики. Задачей расследования безопасности является установление обстоятельств, причин и последствий морских происшествий и, исходя из результатов расследования безопасности, разработка мер по предотвращению морских происшествий.