Невилл: Тянак и в будущем году останется моим серьезнейшим соперником

С самого момента присоединения к чемпионату мира в 2014 году Невилл представлял Hyundai. В этом году он был явным лидером своей команды, заработав 184 очка в 13 гонках. Эсапекка Лаппи, также прошедший весь сезон, набрал 98 очков.

Бельгиец не выигрывал внутрикомандную гонку только дажды: в 2020 и 2022 годах, когда Отть Тянак выступал за Hyundai. В следующем году Тянак вновь вернется за руль i20.

«Такое распределение сил сохранялось на протяжении почти десяти лет», — рассказал Невилл бельгийской национальной телекомпании RTBF о своей позиции в Hyundai.

«Сложнее всего было победить Танака. Это самый сложный соперник при сравнении идентичных машин. Думаю, мы находимся на одном уровне, заставляем друг друга двигаться вперед. Но может возникнуть некоторая путаница. Один раз я выиграл, в другой раз – он. Вероятно, это повторится в следующем году».

Хотя Невилл уже пять раз занимал вторые места в турнирной таблице Мировой серии, он провел один из лучших сезонов в своей карьере. Гонщик, отпраздновавший в июне свое 35-летие, восемь раз поднимался на подиум, при этом выиграв два этапа.