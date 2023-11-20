Люди в Эстонии тратят на лотерейные билеты тысячи евро в месяц. Как часто они выигрывают?

Из окон штаб-квартиры Eesti Loto, расположенной на верхних этажах высотного здания в Тонди, открывается великолепный вид на все четыре стороны света. Наверное, государственных предприятий, где три этажа большого здания занимают всего 54 сотрудника, не так много. («Два с половиной», - в шутку поправляет руководитель игорной компании Рийна Роосипуу).

Однако лотерейной компании в силу ее специфики необходимо много помещений: например, безопасное место для хранения шаров, используемых в розыгрыше, студия без окон, вход в которую регламентирован отдельными процедурами для лиц, не имеющих отношения к лотерее, а также «комната победителей» золотистого цвета, сидя на диване в которой новоиспеченный миллионер со слезами счастья на глазах для успокоения нервов может схватить и сжать в своих объятиях ярко-желтую подушку в форме клубники.