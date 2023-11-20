В Эстонии лотерейные билеты хотя бы раз в год покупают 400 000 человек, а десяток страстных игроков каждый месяц тратит на лотерейные билеты более 2 000 евро. Для государства Eesti Loto - дойная корова, которой было дано лишь формальное поручение «ответственно» вести свой бизнес.
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Люди в Эстонии тратят на лотерейные билеты тысячи евро в месяц. Как часто они выигрывают?
Из окон штаб-квартиры Eesti Loto, расположенной на верхних этажах высотного здания в Тонди, открывается великолепный вид на все четыре стороны света. Наверное, государственных предприятий, где три этажа большого здания занимают всего 54 сотрудника, не так много. («Два с половиной», - в шутку поправляет руководитель игорной компании Рийна Роосипуу).