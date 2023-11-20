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Люди в Эстонии тратят на лотерейные билеты тысячи евро в месяц. Как часто они выигрывают?

Кристер Киви
, журналист
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Председатель правления Eesti Loto Рийна Роосипуу в зале обработки выигрышей.
Председатель правления Eesti Loto Рийна Роосипуу в зале обработки выигрышей. Фото: Taavi Sepp

В Эстонии лотерейные билеты хотя бы раз в год покупают 400 000 человек, а десяток страстных игроков каждый месяц тратит на лотерейные билеты более 2 000 евро. Для государства Eesti Loto - дойная корова, которой было дано лишь формальное поручение «ответственно» вести свой бизнес.

Из окон штаб-квартиры Eesti Loto, расположенной на верхних этажах высотного здания в Тонди, открывается великолепный вид на все четыре стороны света. Наверное, государственных предприятий, где три этажа большого здания занимают всего 54 сотрудника, не так много. («Два с половиной», - в шутку поправляет руководитель игорной компании Рийна Роосипуу).

Однако лотерейной компании в силу ее специфики необходимо много помещений: например, безопасное место для хранения шаров, используемых в розыгрыше, студия без окон, вход в которую регламентирован отдельными процедурами для лиц, не имеющих отношения к лотерее, а также «комната победителей» золотистого цвета, сидя на диване в которой новоиспеченный миллионер со слезами счастья на глазах для успокоения нервов может схватить и сжать в своих объятиях ярко-желтую подушку в форме клубники.

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