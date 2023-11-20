Миллионеры: мы богаты?

Согласно недавнему исследованию Ameriprise Financial, только восемь процентов инвесторов с состоянием не менее одного миллиона долларов считают себя богатыми. 60 процентов считают себя как представителями высшего среднего класса, а 31 процент - как просто средний класс.

Быть богатым – это больше, чем просто иметь какую-то сумму в долларах или определенный образ жизни.

Всего было опрошено более 3000 американцев в возрасте 27-77 лет. Около 600 из них были миллионерами.

85 процентов опрошенных миллионеров считают, что богатство по-прежнему означает чувство финансовой безопасности. Для 66 процентов богатство означало возможность обеспечить себе и своей семье желаемый образ жизни. 58 процентов описали богатство как свободу делать то, что хочется.

Понятие богатства для богатых не обязательно означало роскошь.

«Чтобы разбогатеть, не обязательно ездить на суперкарах, - говорит консультант по благосостоянию в Ameriprise Financial Кимберли Маэз. - Это означает большую осторожность, поскольку богатые тоже немного боятся. Они знают, как трудно разбогатеть и как легко все можно потерять».

Большая разница возникла в ответах миллионеров и людей с меньшим состоянием.

62 процента миллионеров считают защиту своего накопленного богатства своей главной финансовой целью, 43 процента откладывают деньги на пенсию и 32 процента справляются с колебаниями рынка.

Из респондентов с доходом менее миллиона 49 процентов считали самым важным накопления для пенсии, 42 процента - управление повседневными расходами, а 35 процентов - увеличение доходов и досрочное погашение кредитов.