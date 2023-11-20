Миллионеры: мы богаты?

В то время как все остальные считают миллионеров богатыми, опрос, проведенный в США, показывает, что сами миллионеры не относят себя к богатым.
Согласно недавнему исследованию Ameriprise Financial, только восемь процентов инвесторов с состоянием не менее одного миллиона долларов считают себя богатыми. 60 процентов считают себя как представителями высшего среднего класса, а 31 процент - как просто средний класс.
Быть богатым – это больше, чем просто иметь какую-то сумму в долларах или определенный образ жизни.
Всего было опрошено более 3000 американцев в возрасте 27-77 лет. Около 600 из них были миллионерами.
85 процентов опрошенных миллионеров считают, что богатство по-прежнему означает чувство финансовой безопасности. Для 66 процентов богатство означало возможность обеспечить себе и своей семье желаемый образ жизни. 58 процентов описали богатство как свободу делать то, что хочется.
Понятие богатства для богатых не обязательно означало роскошь.
«Чтобы разбогатеть, не обязательно ездить на суперкарах, - говорит консультант по благосостоянию в Ameriprise Financial Кимберли Маэз. - Это означает большую осторожность, поскольку богатые тоже немного боятся. Они знают, как трудно разбогатеть и как легко все можно потерять».
Большая разница возникла в ответах миллионеров и людей с меньшим состоянием.
62 процента миллионеров считают защиту своего накопленного богатства своей главной финансовой целью, 43 процента откладывают деньги на пенсию и 32 процента справляются с колебаниями рынка.
Из респондентов с доходом менее миллиона 49 процентов считали самым важным накопления для пенсии, 42 процента - управление повседневными расходами, а 35 процентов - увеличение доходов и досрочное погашение кредитов.
Финансовый консультант Keystone Financial Services Трэвис Шолин сказал, что важность подготовки к выходу на пенсию осознается в обеих группах. Эмоционально сложно представить себя пенсионером. Есть опасения, что если человек выйдет на пенсию, инфляция и рост стоимости жизни будут означать, что он не сможет позволить себе многое на этот миллион.
«Те, кто накопил богатство, не хотят его терять, - сказал он Yahoo Finance. - Те, кто все еще накапливает богатство, больше озабочены управлением своими повседневными расходами. Оба хотят обеспеченной пенсии. С ростом инфляции все ощущают финансовые затруднения. Даже миллионеры».
По словам Маэз, богатые зачастую сильнее боятся идти на риск, чем считается. Защита богатства важнее, чем расточительная жизнь. Многие из ее клиентов по-прежнему делают покупки по скидкам и избегают ненужных трат.
Что нужно, чтобы заработать больше миллиона долларов? Лишь 13 процентов считают, что необходима удача. 80 процентов считают, что можно разбогатеть за счет финансового планирования и инвестирования, 71 процент - хорошего дохода, а 69 процентов - жизни по средствам.
«Пожилые люди также учатся сами и учат детей и внуков тому, как важно думать об инвестировании и богатстве в долгосрочной перспективе, - сказал Шолин. - В конце концов, все сводится к этому. Если вы сможете мыслить в долгосрочной перспективе, семья тоже будет успешной».