Джокович пишет историю тенниса: теннисист седьмой раз подряд выиграл Итоговый турнир ATP

Первая ракетка мира Новак Джокович в минувший вторник, 14 ноября, проиграл Яннику Синнеру (ATP 4) 5:7, 7:6(5), 6:7 (2) в групповом матче. В финальном состязании, которое состоялось накануне, они вновь встретились и Джокович сумел отыграться.
В финале серб обыграл итальянца Янника Синнера со счетом 6:3, 6:3, тем самым выиграв у Синнера четвертую встречу из пяти.
Джокович опередил швейцарца Роджера Федерера по числу побед на турнире, выиграв его в седьмой раз. Также серб побеждал в главном соревновании ATP-тура в 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2022 годах.
«Без сомнения, это был один из лучших годов в моей карьере, - сказал Джокович после матча. – В матче против Янника я выбрал другую тактику, нежели в подгруппе. В общем, это была феноменальная неделя».
Призовой фонд турнира в этом году составил рекордные 15 млн долларов.