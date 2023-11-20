Джокович пишет историю тенниса: теннисист седьмой раз подряд выиграл Итоговый турнир ATP

В финале серб обыграл итальянца Янника Синнера со счетом 6:3, 6:3, тем самым выиграв у Синнера четвертую встречу из пяти.

Джокович опередил швейцарца Роджера Федерера по числу побед на турнире, выиграв его в седьмой раз. Также серб побеждал в главном соревновании ATP-тура в 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2022 годах.

«Без сомнения, это был один из лучших годов в моей карьере, - сказал Джокович после матча. – В матче против Янника я выбрал другую тактику, нежели в подгруппе. В общем, это была феноменальная неделя».