КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Кая Каллас в ожидании потопа

Если до сих пор скандал с восточными перевозками был проблемой скорее Каи Каллас, то теперь это окончательно и необратимо проблема всей Партии реформ, а значит, партия должна как-то дотащить Каллас до нового теплого дома, несмотря ни на какие последствия.

Даже если до этого в кулуарах партии будет достигнута договоренность об отправке премьер-министра на международную орбиту и предшествующем этому достижении мира дома, для партии недостатки сохранения Каи Каллас на посту председателя перевешивают преимущества.

Но в реформисты либо не решаются побыстрее сменить Каллас, либо не понимают серьезности проблемы, либо надеются отремонтировать партию за три с лишним года, остающихся до следующих парламентских выборов, и с помощью умелой политико-технологическая кампании набрать на них достаточное количество голосов, чтобы продолжать играть первую скрипку в парламенте и правительстве. Надежда в некоторой степени рациональна, поскольку в прошлом Партия реформ уже выходила из скверных положений.

Для партии Кая Каллас подобна тяжелому балласту, который с неотвратимым упорством тянет дирижабль все ближе и ближе к верхушкам деревьев

К сожалению, законы физики по-своему действуют и в социальных процессах. Во-первых, инерция. Партия реформ взяла четкое направление движения носом книзу, и смена направления возможна не при первом же повороте рычага управления, а только с задержкой.