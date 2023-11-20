КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Кая Каллас в ожидании потопа

Если до сих пор скандал с восточными перевозками был проблемой скорее Каи Каллас, то теперь это окончательно и необратимо проблема всей Партии реформ, а значит, партия должна как-то дотащить Каллас до нового теплого дома, несмотря ни на какие последствия.
Даже если до этого в кулуарах партии будет достигнута договоренность об отправке премьер-министра на международную орбиту и предшествующем этому достижении мира дома, для партии недостатки сохранения Каи Каллас на посту председателя перевешивают преимущества.
Но в реформисты либо не решаются побыстрее сменить Каллас, либо не понимают серьезности проблемы, либо надеются отремонтировать партию за три с лишним года, остающихся до следующих парламентских выборов, и с помощью умелой политико-технологическая кампании набрать на них достаточное количество голосов, чтобы продолжать играть первую скрипку в парламенте и правительстве. Надежда в некоторой степени рациональна, поскольку в прошлом Партия реформ уже выходила из скверных положений.
Для партии Кая Каллас подобна тяжелому балласту, который с неотвратимым упорством тянет дирижабль все ближе и ближе к верхушкам деревьев
К сожалению, законы физики по-своему действуют и в социальных процессах. Во-первых, инерция. Партия реформ взяла четкое направление движения носом книзу, и смена направления возможна не при первом же повороте рычага управления, а только с задержкой.
Во-вторых, гравитация. Для партии Кая Каллас подобна тяжелому балласту, который с неотвратимым упорством тянет дирижабль все ближе и ближе к верхушкам деревьев. Чтобы подняться, придется избавиться от груза или закачать в баллон большее количество теплого воздуха. К сожалению, ни в чьей власти не оказалось заставить Каю Каллас меньше говорить. Мы слышим такие перлы, что происходящее все больше напоминает скетч из «Монти Пайтона», где незадачливый главный герой пытается отвлечь внимание от себя, но все больше вязнет в неприятностях. Однако в гондоле дирижабля каждый перл превращается в камень.