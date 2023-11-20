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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Кая Каллас в ожидании потопа

rus.postimees.ee
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Шторм в Таллинне.
Шторм в Таллинне. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp
  • Проблема Каи Каллас после ее переизбрания стала проблемой для всей Партии реформ
  • В партии Каллас похожа на тяжелый балласт в гондоле дирижабля
  • Если Кая Каллас продолжит свою деятельность, вся Партия реформ, вероятно, утонет в весеннем паводке

Поговорка «после нас хоть потоп» прекрасно подходит для описания ситуации в Партии реформ после субботних выборов председателя и правления. Переизбрание премьер-министра председателем партии можно сравнить с продолжением движения по шоссе, когда на приборной панели загорелся красным датчик давления масла. Двигатель будет поврежден, но, может быть, машина все-таки как-нибудь довезет до теплого дома?

Если до сих пор скандал с восточными перевозками был проблемой скорее Каи Каллас, то теперь это окончательно и необратимо проблема всей Партии реформ, а значит, партия должна как-то дотащить Каллас до нового теплого дома, несмотря ни на какие последствия.

Даже если до этого в кулуарах партии будет достигнута договоренность об отправке премьер-министра на международную орбиту и предшествующем этому достижении мира дома, для партии недостатки сохранения Каи Каллас на посту председателя перевешивают преимущества.

Но в реформисты либо не решаются побыстрее сменить Каллас, либо не понимают серьезности проблемы, либо надеются отремонтировать партию за три с лишним года, остающихся до следующих парламентских выборов, и с помощью умелой политико-технологическая кампании набрать на них достаточное количество голосов, чтобы продолжать играть первую скрипку в парламенте и правительстве. Надежда в некоторой степени рациональна, поскольку в прошлом Партия реформ уже выходила из скверных положений.

Для партии Кая Каллас подобна тяжелому балласту, который с неотвратимым упорством тянет дирижабль все ближе и ближе к верхушкам деревьев

К сожалению, законы физики по-своему действуют и в социальных процессах. Во-первых, инерция. Партия реформ взяла четкое направление движения носом книзу, и смена направления возможна не при первом же повороте рычага управления, а только с задержкой.

Во-вторых, гравитация. Для партии Кая Каллас подобна тяжелому балласту, который с неотвратимым упорством тянет дирижабль все ближе и ближе к верхушкам деревьев. Чтобы подняться, придется избавиться от груза или закачать в баллон большее количество теплого воздуха. К сожалению, ни в чьей власти не оказалось заставить Каю Каллас меньше говорить. Мы слышим такие перлы, что происходящее все больше напоминает скетч из «Монти Пайтона», где незадачливый главный герой пытается отвлечь внимание от себя, но все больше вязнет в неприятностях. Однако в гондоле дирижабля каждый перл превращается в камень.

Премьер-министр имеет возможность говорить и действовать в течение полугода. Это очень долгое время. Нет никаких оснований полагать, что за это время мы увидим какие-либо изменения в политике. К сожалению, правительство проявило себя как враждебное по отношению к бизнесу. По-своему безмозглой представляется гонка повышения налогов под видом приведения в порядок государственных финансов в то время, когда мы находимся в длительном экономическом упадке.

Однако в настоящий момент кажется, что вся эта ерунда болезненно бьет в самое сердце Партии реформ, которая отстаивала имидж партии, компетентной в экономических вопросах. Что думают по этому поводу даже сами члены партии, выразительно показывает тот факт, что министр финансов Март Вырклаэв не был избран в правление, а также тот факт, что старая гвардия партии – Михал, Певкур и Лиги получили на выборах больше голосов каждый, чем Кая Каллас. К сожалению, если Кая Каллас продолжит свою деятельность, вся Партия реформ, вероятно, утонет в весеннем паводке.

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