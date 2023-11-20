ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Российская армия в течение последней недели понесла очень масштабные потери

В окрестностях Донецка наиболее ожесточенные бои шли вокруг Марьинки, но успеха российским частям добиться не удалось. В Авдеевке темп российского наступления замедлился, и ВСУ удалось вернуть часть своих позиций к северу от города, хотя в целом это сейчс не имеет большого значения для текущего соотношений сил.
На Южном фронте серьезных изменений в прохождении линии боевых действий не происходит, хотя локальные атаки организуются обеими сторонами.
Ситуация на восточном берегу Днепра
Украинские силы на восточном берегу Днепра немного расширили свои плацдармы. У села Крынки российские войска отступили со своих позиций, поскольку по ним непрерывно вела огонь собственная артиллерия. Российская артиллерия отодвинута далеко от линии фронта и уже не может поразить позиции соперника. Поэтому российская армия использует авиацию и артиллерию в регионе преимущественно против украинских артиллерийских позиций на западном берегу Днепра. Кроме того, россияне просто пытаются наносить удары по населенным пунктам, и Херсон подвергается хаотичным ударам несколько раз в день.
Представитель Южного фронта Украины заявил, что российская армия отброшена на 3-8 км от реки Днепр. Это, однако, не означает, что украинские силы продвинулись на такое расстояние, просто российское командование было вынуждено отвести свои силы под давлением со стороны ВСУ.
Ближневосточный кризис
Президент США Джо Байден вчера подтвердил свое видение разрешения ближневосточного кризиса, согласно которому палестинский народ, освобожденный от ХАМАС, должен получить полную независимость. До сих пор власть ХАМАС в секторе Газа можно было назвать одним из оправданий того, почему независимость Палестины невозможна. Похоже, и президент США также имел возможность проводить эту политику в жизнь.