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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Российская армия в течение последней недели понесла очень масштабные потери

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • Российским войскам пришлось отойти со своих позиций, которые обстреливала их собственная артиллерия
  • Призывающие к насилию израильские радикалы больше не будут получать американские визы
  • Российская армия отброшена на 3-8 км от реки Днепр

Украинские войска немного расширили свои позиции на восточном берегу Днепра и вынудили россиян отступить, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Финляндия перевела к своей границе несколько воинских частей, которые в основном занялись строительством пограничных объектов. Финляндия до сих пор спокойно и твердо реагировала на миграционную атаку, организованную Россией. У России не должно быть сомнений в том, что устроить хаос на финской границе не так-то просто. Можно предположить, что вся российская практика гибридных атак вызовет в качестве контрреакции более сильную изоляцию России по отношению к Западу, и меры, подобные принятым финнам, будут иметь тенденцию к длительному сохранению.

Масштабные потери россиян

В качестве примера продолжающейся психологической войны можно привести обзоры, публикуемые каждую неделю в украинских СМИ. По официальной версии, украинским партизанам удалось проникнуть на территорию некоторых российских воинских частей. Речь идет не о проникновении дронов, а о кадрах, непосредственно снятых на территориях воинских частей. Подобные проникновения на российские военные базы осуществлялись как в Крыму, так и в глубине России, совсем недавно - в Москве.

Российская армия за последнюю неделю понесла огромные потери на фронтах, и, очевидно, из-за этого активность ее атак вчера несколько снизилась. Непогода стала мешать активным наступательным действиям.

В направлении Сватово и Северодонецка российские войска продолжали наступление в районе северной части линии фронта, в направлении Купянска, но не создали больших проблем для украинской обороны.

У Бахмута попытки контратаки российских войск были вчера наиболее активными, однако серьезных изменений в дислокации войск не произошло.

В окрестностях Донецка наиболее ожесточенные бои шли вокруг Марьинки, но успеха российским частям добиться не удалось. В Авдеевке темп российского наступления замедлился, и ВСУ удалось вернуть часть своих позиций к северу от города, хотя в целом это сейчс не имеет большого значения для текущего соотношений сил.

На Южном фронте серьезных изменений в прохождении линии боевых действий не происходит, хотя локальные атаки организуются обеими сторонами.

Ситуация на восточном берегу Днепра

Украинские силы на восточном берегу Днепра немного расширили свои плацдармы. У села Крынки российские войска отступили со своих позиций, поскольку по ним непрерывно вела огонь собственная артиллерия. Российская артиллерия отодвинута далеко от линии фронта и уже не может поразить позиции соперника. Поэтому российская армия использует авиацию и артиллерию в регионе преимущественно против украинских артиллерийских позиций на западном берегу Днепра. Кроме того, россияне просто пытаются наносить удары по населенным пунктам, и Херсон подвергается хаотичным ударам несколько раз в день.

Представитель Южного фронта Украины заявил, что российская армия отброшена на 3-8 км от реки Днепр. Это, однако, не означает, что украинские силы продвинулись на такое расстояние, просто российское командование было вынуждено отвести свои силы под давлением со стороны ВСУ.

Ближневосточный кризис

Президент США Джо Байден вчера подтвердил свое видение разрешения ближневосточного кризиса, согласно которому палестинский народ, освобожденный от ХАМАС, должен получить полную независимость. До сих пор власть ХАМАС в секторе Газа можно было назвать одним из оправданий того, почему независимость Палестины невозможна. Похоже, и президент США также имел возможность проводить эту политику в жизнь.

С одной стороны, внутриполитическая ситуация в Израиле не благоприятствует этому, по крайней мере, в текущий момент. Кроме того, на Западном берегу уже много лет не происходит никакого внутриполитического процесса или развития. Но властям США необходимо найти решение, чтобы международный дипломатический процесс работал и конфликт не эскалировался. Для этого решение о создании двух государств является вполне логичной отправной точкой.

Президент США отдельно подчеркнул, что Израиль не должен депортировать палестинцев из Газы в другие места и постоянно оккупировать или сокращать территорию Газы. Байден пригрозил, что экстремистские и призывающие к насилию израильские радикалы больше не будут получать американские визы. Достаточно сильное заявление, повторяющее то, что Байден говорил и ранее. Ведь Израиль не дал четких гарантий, что будет соблюдать ограничения, установленные США на военную операцию в секторе Газа.

Вчера израильская армия опубликовала кадры, снятые с камер наблюдения в больнице «Аль-Шифа», на которых видно, как некоторых заложников доставили в больницу после нападения 7 октября. Кроме того, имеется масса других свидетельств нахождения заложников в больничном комплексе.

Наступление Израиля в секторе Газа продолжалось контролируемым образом. В отдельных точках ХАМАС, как и некоторые другие группировки, проявляет локальное сопротивление, однако скоординированной борьбы со стороны хамасовцев нет. Вчера «Хезболла» немного активнее запускала ракеты и беспилотники в направлении севера Израиля, но серьезных проблем у израильтян не возникло. На Западном берегу израильские операции по зачистке территории продолжаются, и ситуация в целом остается под контролем израильтян.

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