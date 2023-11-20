ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Российская армия в течение последней недели понесла очень масштабные потери

В окрестностях Донецка наиболее ожесточенные бои шли вокруг Марьинки, но успеха российским частям добиться не удалось. В Авдеевке темп российского наступления замедлился, и ВСУ удалось вернуть часть своих позиций к северу от города, хотя в целом это сейчс не имеет большого значения для текущего соотношений сил.

На Южном фронте серьезных изменений в прохождении линии боевых действий не происходит, хотя локальные атаки организуются обеими сторонами.

Ситуация на восточном берегу Днепра

Украинские силы на восточном берегу Днепра немного расширили свои плацдармы. У села Крынки российские войска отступили со своих позиций, поскольку по ним непрерывно вела огонь собственная артиллерия. Российская артиллерия отодвинута далеко от линии фронта и уже не может поразить позиции соперника. Поэтому российская армия использует авиацию и артиллерию в регионе преимущественно против украинских артиллерийских позиций на западном берегу Днепра. Кроме того, россияне просто пытаются наносить удары по населенным пунктам, и Херсон подвергается хаотичным ударам несколько раз в день.

Представитель Южного фронта Украины заявил, что российская армия отброшена на 3-8 км от реки Днепр. Это, однако, не означает, что украинские силы продвинулись на такое расстояние, просто российское командование было вынуждено отвести свои силы под давлением со стороны ВСУ.

Ближневосточный кризис