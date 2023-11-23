Смотрите на Rus.Postimees годовую конференцию Эстонского союза защиты детей «Поговори со мной»

Конференция в этом году ориентирована не только на специалистов, работающих с детьми, но и на всех родителей и на всех взрослых, контактирующих с детьми.

В центре внимания конференции - безопасная среда для роста ребенка с акцентом на предотвращение жестокого обращения (в том числе и психологического).

Во вступительной части конференции будет представлен обзор текущего состояния благополучия детей в Эстонии, статистических данных, государственных директив, примеров из правового и культурного пространства.

В презентациях об этапах развития ребенка будет уделяться внимание развитию, соответствующему конкретному возрасту. Будут рассматриваться проблемы развития и даваться рекомендации о том, как действовать в качестве достаточно хорошего родителя в различных ситуациях. Можно будет узнать, каковы вероятные последствия неспособности родителей контролировать свои эмоции. Также будет рассказано, как выйти победителем из выглядевших безвыходными ситуаций, создав безопасные отношения привязанности.

В конце дня конференции взрослый человек, переживший неблагополучное детство, поделится своим опытом, и станет понятно, что и у родителей тоже есть свои этапы развития.

Программа конференции

Модераторы: Мерилин Лемпу и Иреэн Кангро.

09.20–10.00 Регистрация, приветственный кофе.

10.00–10.30 Вступительное и приветственное слово

Эне Томберг, президент Эстонского союза защиты детей

Сигне Рийсало, министр социальной защиты

Варье Ояла, руководитель проектов Эстонского союза защиты детей

Награждение почетными знаками Эстонского союза защиты детей

10.30-10.55 «Почему мы до сих пор об этом говорим?» Положение детей в цифрах и как нужно действовать.

Хелен Йыкс, Министерство социальных дел, руководитель направления политики защиты детей

10.55-11.20 «Принцип отца и матери в природе и воспитании». Негибкость образовательных установок.

Эндель Талвик, психоаналитик

11.20-11.40 Перерыв

11.40-12.20 «Какие злоупотребления имеют необратимые последствия?» Этапы развития ребенка от рождения до школы

Елена Тартес-Бабкина, психоаналитик/психотерапевт/арт-терапевт

12.20-13.00 «Мои правила, пожелания и потребности». Этап развития младшего школьного возраста.

Элизе Тыллимяэ, семейный консультант в Семейной школе Гордона

13.00-13.50 Обед

13.50–14.30 «Очарование и боль ограничений». Этапы развития подросткового и подросткового возраста.

Олле Селлиов, школьный психолог

14:30–14:55 «Ломайте шаблоны, а не ребенка». История опыта.

Мерике Кандар, консультант по опыту

14.55–15.25 «Идол или идиот?» Стадии развития родителя.

Айвар Халлер, член правления Эстонского союза родителей, вице-президент Европейской ассоциации родителей

15.25 Итоги дня. Заключительные реплики, выражение благодарности.

Объявление творческого конкурса для детей.

15.30 Окончание трансляции конференции