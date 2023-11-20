В Нарвскую больницу продолжают поступать ковидные пациенты, но причин для паники нет

По состоянию на понедельник, 20 ноября, ковидное отделение больницы заполнено - там лежат 16 человек. Также в четверг насчитывалось восемь работников больницы, у которых был диагностирован COVID-19, но за выходные новых заболевших среди персонала не прибавилось.

«Некоторые работники частично начинают поправляться, выходить на работу», - рассказала Вероника Ильина. Однако, по мнению Ильиной, можно ожидать прироста ковидных пациентов.

«Каждый день поступают новые зараженные пациенты, в том числе, и через приемный покой, но не так, чтобы очень много - один-два человека каждый день», - сообщила Ильина.

Но пока угрозы того, что количество ковидных больных резко и сильно увеличится, и это как-то повлияет на привычный ритм работы Нарвской больницы, нет, также, как и нет никакой паники в связи со сложившейся ситуацией. «Если ковидные пациенты продолжат поступать в большом количестве, мы обсудим возможности расширить ковидное отделение, например, в отделение терапии перейдут койки для ковидных больных - в принципе, именно так мы и работали во время большой вспышки заболевания в самом начале», - пояснила Вероника.

Ильина добавила, что на данный момент случаи заболевания на втором терапевтическом этаже больницы прекратились, поэтому ковидных пациентов, поступающих через приемный покой, теперь можно перемещать туда.

«Каждый пациент тестируется при поступлении, иногда, к сожалению, бывает так, что первый тест - отрицательный, а второй уже положительный. Тогда мы начинаем переводить пациентов в инфекционное отделение, а те, кто был с ним в палате, становятся контактными», - рассказала Вероника. По словам Ильиной, сейчас в больнице стараются поступивших пациентов класть отдельно, чтобы избежать новых случаев заражения уже внутри больницы.