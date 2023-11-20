Кылварт обратился к президенту: используйте свое влияние для выхода из опасного тупика!

Председатель оппозиционной Центристской партии Михаил Кылварт в своем обращении к президенту Алару Карису просит главу государства дать оценку планам правительственной коалиции увязать принятие ряда важных законопроектов с вотумом доверия правительству.
«Правящая коалиция объявила, что будет увязывать принятие семи законопроектов с вотумом доверия правительству. Вряд ли это будут последние законопроекты, и таким образом воля коалиции будет продвигаться и дальше, включая государственный бюджет на следующий год. То, что раньше считалось исключением, стало правилом, что мы наблюдали весной и будет продолжаться этой осенью. Вместо парламентских дебатов, предусмотренных в Рийгикогу, мы пришли к ситуации, когда правительство берет на себя работу над проектом и принятие решений о поправках, по сути, минуя Рийгикогу», – написал Кылварт президенту.
Он напомнил, как в июне этого года президент дал понять, что основа Конституции - парламентская демократия и как глава государства предостерег правительство от злоупотребления вотумом доверия. «Сегодня, похоже, ваша озабоченность, к сожалению, осталась без внимания. В то время как парламент должен быть местом принятия решений и ответственности за них, правительство взяло бразды правления в свои руки и оставило парламенту лишь роль "резинового штампа". Это похоже на снежный ком, который, катясь вниз по склону, становится все больше и больше, разрушая роль и авторитет парламента, а также нанося ущерб институту президента», – подчеркнул Кылварт.
По его словам, при голосовании о доверии у депутатов есть только два варианта: выразить правительству доверие, чего Центристская партия сделать не может, прежде всего из-за недальновидной и увеличивающей неравенство экономической политики кабинета министров, а также из-за поведения правительства и его лидера – или не поддерживать правительство и, соответственно, те законопроекты, которые партия могла бы поддержать.
«Таким образом, деятельность парламентариев в значительной степени определяется правительством, и у них отнимается свобода принимать решения и высказывать свое мнение по важным для них и страны вопросам», – отметил Кылварт.
По его мнению, члены Рийгикогу и народ Эстонии также лишены возможности знать, почему и как правительство принимает те или иные решения. «Открытые дебаты, за которыми может следить каждый житель Эстонии, теперь будут проходить за закрытыми дверями министерств и Дома Стенбока. Парламентская фракция Центристской партии в Рийгикогу внесла несколько существенных предложений в процедуру подготовки госбюджета на 2024 год, и было бы очень прискорбно, если бы правительство могло преспокойно игнорировать их только потому, что это предложения оппозиции», – написал Кылварт на имя президента.
«Я обращаюсь к Вам, господин Президент, с призывом использовать свое влияние, насколько это возможно, для выхода из опасного тупика. Ни вотумы недоверия, ни обширный обструкционизм – это не выход. Я прошу Вас дать оценку действиям правительства и не допустить нейтрализации оппозиции как по существу, так и по форме. Я прошу вас затормозить разрушение основы Конституции», – добавил лидер Центристской партии.