Кылварт обратился к президенту: используйте свое влияние для выхода из опасного тупика!

«Правящая коалиция объявила, что будет увязывать принятие семи законопроектов с вотумом доверия правительству. Вряд ли это будут последние законопроекты, и таким образом воля коалиции будет продвигаться и дальше, включая государственный бюджет на следующий год. То, что раньше считалось исключением, стало правилом, что мы наблюдали весной и будет продолжаться этой осенью. Вместо парламентских дебатов, предусмотренных в Рийгикогу, мы пришли к ситуации, когда правительство берет на себя работу над проектом и принятие решений о поправках, по сути, минуя Рийгикогу», – написал Кылварт президенту.

Он напомнил, как в июне этого года президент дал понять, что основа Конституции - парламентская демократия и как глава государства предостерег правительство от злоупотребления вотумом доверия. «Сегодня, похоже, ваша озабоченность, к сожалению, осталась без внимания. В то время как парламент должен быть местом принятия решений и ответственности за них, правительство взяло бразды правления в свои руки и оставило парламенту лишь роль "резинового штампа". Это похоже на снежный ком, который, катясь вниз по склону, становится все больше и больше, разрушая роль и авторитет парламента, а также нанося ущерб институту президента», – подчеркнул Кылварт.