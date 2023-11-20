Вопрос не в Хэберли или игроках. Эстония должна полностью пересмотреть футбольное образование

Сборная Эстонии по футболу завершила отборочную серию чемпионата Европы с одним ничейным очком, разницей мячей 2-22 и уверенным последним местом в своей подгруппе. Как всегда задаются вопросы, можно ли продолжать с тем же тренером, как играли футболисты и т.д. Но если мы находимся примерно в той же точке, что и в 1993 году, нужно задавать несколько иные вопросы. То есть посмотреть на ситуацию шире.