Вопрос не в Хэберли или игроках. Эстония должна полностью пересмотреть футбольное образование

Сборная Эстонии по футболу завершила отборочную серию чемпионата Европы с одним ничейным очком, разницей мячей 2-22 и уверенным последним местом в своей подгруппе. Как всегда задаются вопросы, можно ли продолжать с тем же тренером, как играли футболисты и т.д. Но если мы находимся примерно в той же точке, что и в 1993 году, нужно задавать несколько иные вопросы. То есть посмотреть на ситуацию шире.
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Например, журналисты уже задались вопросом: неужели это худшая отборочная серия сборной Эстонии за всю историю? Когда после восстановления независимости страна вернулась на международную арену, в отборочной серии чемпионата мира 1994 года, помимо десяти поражений, у нас была еще одна ничья и разница мячей составляла 1-27. Если сравнить цифры, то нынешние очень похожи. То есть, по существу, мы вернулись на ту же позицию.