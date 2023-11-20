Под Таллинном строится крупнейший в Эстонии промышленный парк

По словам члена правления East Capital Real Estate Мартина Отса, первые здания Park Rae планируется сдать в 2025 году, а завершение строительства парка в целом зависит от рыночного спроса.

«Участок, который мы приобрели для строительства логистического парка в 2021 году, расположен в очень удобном месте – всего в 15 минутах езды от центра Таллинна, с отличным доступом к Таллиннской кольцевой дороге и Тартускому шоссе. Наша амбициозная цель – создать здесь самый большой в Эстонии парк логистики и легкой промышленности. Мы приступили к его строительству в этом году», - сказал он.

По словам Отса, потребность в новых современных центрах логистики и легкой промышленности обусловлена ​​изменившейся стратегией предприятий, важным фактором которой является снижение выбросов углекислого газа.

«Будущее логистической отрасли – зеленое, устойчивое и гибкое. Это означает, что энергия для нее поступает из возобновляемых источников, при строительстве используют экологичные материалы, застройка парка является гибкой и позволяет изменять размеры арендуемых площадей, а рабочая среда благоприятна для здоровья, - перечисляет он. - При разработке East Capital Park Rae на каждом этапе мы учитываем как людей, так и природу».

В логистическом парке будет создано комплексное решение, состоящее из логистических зданий и зданий для предприятий легкой промышленности, офисных помещений, зон общественного питания, раздевалок, открытых площадок для еды и отдыха, а также крытых и открытых тренировочных площадок с пешеходными и велосипедными дорожками.

«Одним из приоритетов Park Rae является удовлетворенность сотрудников. Поскольку экологичные здания оказывают большое влияние на здоровье и производительность сотрудников, привлечение и удержание лучших талантливых кадров является не только этическим выбором, но и стратегическим преимуществом», - пояснил Мартин Отса.

Строительство Park Rae началось и центр ищет долгосрочных арендаторов, в сотрудничестве с которыми можно будет адаптировать помещения под конкретные нужды.