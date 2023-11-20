МНЕНИЕ ⟩ Рихо Террас: атака на электрокабели, подобная совершенной на Balticconnector, поставит Эстонию на грань катастрофы

Два года назад вместе с фракцией «Отечества» в Рийгикогу я организовал дебаты по важному для государства вопросу энергетической безопасности и надежности поставок. Тогда ситуация с безопасностью отличалась от сегодняшней, но дискуссии последних месяцев и недель вселяют надежду, что энергетическая безопасность, наконец, будет восприниматься всерьез.

В отчете Госконтроля, опубликованном на позапрошлой неделе, отмечалось, что через четыре года в Эстонии может возникнуть проблема с безопасностью электроснабжения. Подчеркивается отсутствие подконтрольных производственных мощностей, а также внешних соединений.

Осторожность, а не нагнетание паники

Эстония и Европа в целом пострадали от практически религиозного подхода к возобновляемым источникам энергии. Я относился к этому скептически. Мы все хотим, чтобы наши источники энергии были экологически чистыми и экономичными, но мы должны учитывать реальные обстоятельства. Мы живем в северном климате, и наши потребности в энергии касаются очень многого: от бизнеса и промышленности до поддержания тепла в жилищах зимой. При этом решающее значение имеют также вопросы обеспечения непрерывности работы электросети, покрытия потребностей пиковой нагрузки и мощности электросети.

Вопрос «Что происходит, когда не светит солнце или не дует ветер?» - это не злонамеренное нагнетание паники. В противном случае на Eesti Energia никогда бы не возлагалось обязательства обеспечить контролируемую мощность производства электроэнергии на уровне не менее 1000 мегаватт.