МНЕНИЕ ⟩ Рихо Террас: атака на электрокабели, подобная совершенной на Balticconnector, поставит Эстонию на грань катастрофы

Два года назад вместе с фракцией «Отечества» в Рийгикогу я организовал дебаты по важному для государства вопросу энергетической безопасности и надежности поставок. Тогда ситуация с безопасностью отличалась от сегодняшней, но дискуссии последних месяцев и недель вселяют надежду, что энергетическая безопасность, наконец, будет восприниматься всерьез.
В отчете Госконтроля, опубликованном на позапрошлой неделе, отмечалось, что через четыре года в Эстонии может возникнуть проблема с безопасностью электроснабжения. Подчеркивается отсутствие подконтрольных производственных мощностей, а также внешних соединений.
Осторожность, а не нагнетание паники
Эстония и Европа в целом пострадали от практически религиозного подхода к возобновляемым источникам энергии. Я относился к этому скептически. Мы все хотим, чтобы наши источники энергии были экологически чистыми и экономичными, но мы должны учитывать реальные обстоятельства. Мы живем в северном климате, и наши потребности в энергии касаются очень многого: от бизнеса и промышленности до поддержания тепла в жилищах зимой. При этом решающее значение имеют также вопросы обеспечения непрерывности работы электросети, покрытия потребностей пиковой нагрузки и мощности электросети.
Вопрос «Что происходит, когда не светит солнце или не дует ветер?» - это не злонамеренное нагнетание паники. В противном случае на Eesti Energia никогда бы не возлагалось обязательства обеспечить контролируемую мощность производства электроэнергии на уровне не менее 1000 мегаватт.
В свете произошедшего в октябре повреждения Balticconnector каждый здравомыслящий человек мог бы задаться вопросом, что будет, если таким же образом будут задеты электрические кабели. Хорошие отношения с соседними странами, несомненно, имеют огромное значение и помогают снизить риски, но они не могут полностью заменить внутреннее производство электроэнергии.