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МНЕНИЕ ⟩ Рихо Террас: атака на электрокабели, подобная совершенной на Balticconnector, поставит Эстонию на грань катастрофы

Рихо Террас
, депутат Европарламента («Отечество»)
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Рихо Террас.
Рихо Террас. Фото: Eero Vabamägi
  • Что произойдет, когда разразится энергетический кризис?
  • Потребление энергии в Эстонии и в целом в нашем регионе растет
  • Эстония тянет с обеспечением энергобезопасности, это подтверждает и Госконтроль

Вопрос о том, где брать энергию, когда не светит солнце и не дует ветер, не является злонамеренным нагнетанием паники, это обоснованный вопрос об энергетической безопасности, считает депутат Европарламента, вице-председатель «Отечества» Рихо Террас.

Два года назад вместе с фракцией «Отечества» в Рийгикогу я организовал дебаты по важному для государства вопросу энергетической безопасности и надежности поставок. Тогда ситуация с безопасностью отличалась от сегодняшней, но дискуссии последних месяцев и недель вселяют надежду, что энергетическая безопасность, наконец, будет восприниматься всерьез.

В отчете Госконтроля, опубликованном на позапрошлой неделе, отмечалось, что через четыре года в Эстонии может возникнуть проблема с безопасностью электроснабжения. Подчеркивается отсутствие подконтрольных производственных мощностей, а также внешних соединений.

Осторожность, а не нагнетание паники

Эстония и Европа в целом пострадали от практически религиозного подхода к возобновляемым источникам энергии. Я относился к этому скептически. Мы все хотим, чтобы наши источники энергии были экологически чистыми и экономичными, но мы должны учитывать реальные обстоятельства. Мы живем в северном климате, и наши потребности в энергии касаются очень многого: от бизнеса и промышленности до поддержания тепла в жилищах зимой. При этом решающее значение имеют также вопросы обеспечения непрерывности работы электросети, покрытия потребностей пиковой нагрузки и мощности электросети.

Вопрос «Что происходит, когда не светит солнце или не дует ветер?» - это не злонамеренное нагнетание паники. В противном случае на Eesti Energia никогда бы не возлагалось обязательства обеспечить контролируемую мощность производства электроэнергии на уровне не менее 1000 мегаватт.

В свете произошедшего в октябре повреждения Balticconnector каждый здравомыслящий человек мог бы задаться вопросом, что будет, если таким же образом будут задеты электрические кабели. Хорошие отношения с соседними странами, несомненно, имеют огромное значение и помогают снизить риски, но они не могут полностью заменить внутреннее производство электроэнергии.

Давайте даже вспомним тут коронакризис, когда страны Европейского союза, которые обычно избегают каких-либо международных ограничений, решили в первую очередь сосредоточиться на благополучии своих собственных граждан. Что произойдет, когда разразится энергетический кризис? Откажутся ли страны в случае дефицита энергии от удовлетворения в самую первую очередь собственных энергетических потребностей? Я осмелюсь усомниться в этом.

Пустые надежды утопистов

В дополнение к вышесказанному некоторые утописты сообщают, что более экономичный и экологически чистый образ жизни также означает меньшее потребление энергии. Эта пустая надежда опровергается в одной из лучших авторских статей в жанре мнения этого года, опубликованной Таави Мадиберком в Eesti Päevaleh. Наибольшей ценностью высказывания Мадиберка был акцент на том, что потребление энергии растет.

«Дело в том, что более богатые общества потребляют больше энергии на одного жителя, потому что большая часть добавленной стоимости там создается промышленностью, машинами, роботами и компьютерными парками, которые также потребляют много энергии», - написал генеральный директор Skeleton. О том, что потребление энергии в Эстонии и нашем регионе вырастет, свидетельствуют и прогнозы различных специалистов.

Главный вопрос в том, как нам двигаться дальше, зная все это. Политические решения, принятые до сих пор, усложнили нашу ситуацию. Вышеупомянутыми политическими решениями Евросоюза мы установили очень высокую цену за квоту на выбросы CO2, что вытесняет с рынка основу энергетической безопасности Эстонии - сланцевую электроэнергию. Политические решения государств-членов, самым известным примером которых является «Северный поток», поставили энергетические потребности Европы в зависимость от террористической России.

После полномасштабного нападения России на Украину политическими решениями было решено положить конец этим отношениям энергозависимости, поэтому были построены терминалы СПГ и было диверсифицировано потребление энергии. К сожалению, реализация масштабных проектов и целей затратна как по времени, так и по деньгам, и очевидно, что эти шаги не предлагают решения вопроса энергетической безопасности в целом.

«Зеленый поворот» - это тоже политическое решение, которое может быть основано на благородных намерениях, но не обеспечивает решения вопроса о гарантированных производственных мощностях. При опережающем развитии ветровой и солнечной энергетики нельзя забывать о необходимости управляемых источников энергии. Пока развитие сберегающих энерготехнологий не достигнет необходимого уровня, существует опасность того, что мы будем зависеть от импорта и в то же время будем уязвимы перед различными кризисами и угрозами безопасности.

Однако Эстония слишком долго тянула с принятием нужных мер. Это подтверждает и Госконтроль: «По данным Elering AS, контролируемых производственных мощностей не будет добавлено на эстонский рынок как минимум до 2037 года».

Политические решения и бездействие политиков сформировали энергетический рынок Эстонии и Европы. Упомянутые выше узкие места можно также решить политическими решениями. Нам необходимо устранить препятствия, мешающие выходу на рынок новых производственных мощностей.

Для возобновляемых источников энергии это означает ускорение процесса планирования. В случае цен на энергоносители это означает реальную реформу рынка электроэнергии, чтобы потребителям были гарантированы разумные и предсказуемые цены на электроэнергию. В случае управляемых производственных мощностей в настоящее время это означает либо обеспечение перспективы производства сланцевой электроэнергии, либо предметные дискуссии и конкретные планы создания альтернативы сланцевой энергетике.

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