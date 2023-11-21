ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Болгарию нельзя оставлять в «слепой зоне», НАТО не может пожертвовать Черным морем за счет Балтики

Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.

Полномасштабное вторжение России в Украину разрушило европейский порядок безопасности и вновь подтвердило важность защиты восточного фланга НАТО от российской угрозы. Несмотря на повышенное внимание к восточной части Европы, Черному морю уделяется меньше внимания, чем Балтике.

Литва, Латвия и Эстония возглавляют усилия ЕС и НАТО по поддержке обороны Украины. Хотя НАТО увеличил свое присутствие в Болгарии, участие альянса в делах этой страны и Черноморского региона значительно отличается от Балтийского региона. Присоединение Финляндии и будущее членство Швеции только усилили центральную роль Балтийского моря в глазах альянса. Однако война России против Украины подчеркнула стратегическое значение Черного моря не только в военном вопросе, но и в глобальных поставках продовольствия и экономической безопасности НАТО.

Атаки России на судоходство на Дунае привели к тому, что ее война проходит всего в нескольких метрах от территории НАТО. Вместе с Румынией Болгария играет ключевую роль в обеспечении безопасности альянса перед лицом российской агрессии на юге Украины и в Черном море. Кроме того, на западе Болгария граничит с Сербией, которая поддерживает тесные отношения с агрессором несмотря на то, что является кандидатом на вступление в ЕС.