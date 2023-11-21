Российская агрессия против Украины заставила НАТО существенно увеличить присутствие сил альянса на его восточном фланге. Ансельм Шмидт, докторант и младший научный сотрудник Института политических исследований имени Йохана Шютте Тартуского университета, считает, что НАТО следует так же решительно действовать в черноморском регионе, как альянс действует в регионе Балтийского моря. При обеспечении безопасности Болгарии, которая является важным союзником Украины, НАТО полезно использовать опыт по защите интересов стран Балтии.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Болгарию нельзя оставлять в «слепой зоне», НАТО не может пожертвовать Черным морем за счет Балтики
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Полномасштабное вторжение России в Украину разрушило европейский порядок безопасности и вновь подтвердило важность защиты восточного фланга НАТО от российской угрозы. Несмотря на повышенное внимание к восточной части Европы, Черному морю уделяется меньше внимания, чем Балтике.
Литва, Латвия и Эстония возглавляют усилия ЕС и НАТО по поддержке обороны Украины. Хотя НАТО увеличил свое присутствие в Болгарии, участие альянса в делах этой страны и Черноморского региона значительно отличается от Балтийского региона. Присоединение Финляндии и будущее членство Швеции только усилили центральную роль Балтийского моря в глазах альянса. Однако война России против Украины подчеркнула стратегическое значение Черного моря не только в военном вопросе, но и в глобальных поставках продовольствия и экономической безопасности НАТО.
Атаки России на судоходство на Дунае привели к тому, что ее война проходит всего в нескольких метрах от территории НАТО. Вместе с Румынией Болгария играет ключевую роль в обеспечении безопасности альянса перед лицом российской агрессии на юге Украины и в Черном море. Кроме того, на западе Болгария граничит с Сербией, которая поддерживает тесные отношения с агрессором несмотря на то, что является кандидатом на вступление в ЕС.
Таким образом, правительство Александра Вучича представляет угрозу безопасности НАТО как в Косово, так и в Боснии и Герцеговине. Сосед с юга Турция становится все более ненадежным союзником, о чем свидетельствуют неоднозначные личные отношения Эрдогана с Путиным и его недавняя оценка действий террористов ХАМАС. Несмотря на внутренние разногласия и недостаточное внимание со стороны крупных западных держав, Болгария оказалась надежным и стратегически важным союзником в оборонительной позиции НАТО против российской агрессии.
Скрытая поддержка Украины на фоне политического раскола в обществе
Полномасштабное вторжение происходило на фоне тупика во внутренней политике Болгарии, наступившем после поражения на выборах в апреле 2021 года многолетнего правителя Бойко Борисова. На протяжении трех лет болгарам придется избирать новый парламент целых пять раз. С одной стороны, пророссийский президент Румен Радев легко победил на перевыборах в ноябре 2021 года. С другой стороны, временное правительство под руководством Кирилла Петкова начало скрытую кампанию военной поддержки Украины, которая столкнулась лицом с нападением России по всем фронтам.
Пророссийская позиция главы государства и нежелание правительства афишировать свою военную поддержку Украине стали симптомами сложного столкновения идентичностей внутри Болгарии. Сегодня оно продолжает влиять не только на саму Болгарию и ее партнеров по ЕС и НАТО, но и на сопротивление Украины силам агрессора.
Притом, что Болгария является страной со славянским языком и культурой, она прочно вошла в европейские и трансатлантические структуры безопасности. Она может послужить образцом постсоциалистического, славянского и юго-восточноевропейского государства с развитым гражданским обществом и демократическими ценностями.
Проблемы, с которыми Болгария сталкивается на этом пути, схожи с теми, что стояли перед Украиной до 2014 года: остатки авторитарных настроений и высокий уровень коррупции в обществе. Значительная болгарская община в Украине и большое количество украинских беженцев в Болгарии переплетают связь обеих демократий. Взаимное принятие этих меньшинств может укрепить связь между Украиной и Болгарией, если страна сохранит дистанцию от российской диктатуры, ставящей своей целью коррумпировать и дестабилизировать европейские государства и их правительства.
Что касается военного потенциала, то болгарский военно-промышленный комплекс продолжает играть важную роль. Болгария - производитель боеприпасов и поставщик технологий советской эпохи, которые совместимы со старыми запасами военной техники в Украине. Интересно то, что бывшее болгарское правительство не афишировало свое участие, опасаясь внутреннего конфликта между космополитическим проевропейски настроенным населением и националистическим пророссийским.
Только после окончания своего срока правления Кирилл Петков (бывший премьер-министр) и Ассен Василев (бывший министр финансов) признали, что Болгария оказывала широкую военную поддержку Украине в первые месяцы полномасштабного вторжения России.
Болгария стала одной из первых стран, предоставивших Украине истребители после февраля 2022 года. Официально это страны НАТО купили их у Болгарии и затем истребители были самостоятельно доставлены в Украину. Однако правительство Болгарии прекрасно знало об их назначении и способствовало их приобретению, не выступая открыто в качестве военного сторонника Украины.
По такой же схеме осуществлялись поставки модернизированных советских танков и гаубиц через Чехию и другие анонимные страны-члены НАТО. Кроме того, Болгария играет важнейшую роль в поставках большого количества боеприпасов советских времен для вооружения Украины. ЕС и НАТО активно сотрудничают с Болгарией и ставят ее во главу процесса увеличения производства боеприпасов, в том числе для артиллерии, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для отражения российского нападения.
В то же время Болгария продемонстрировала, как страна, сильно зависящая от российского импорта, особенно в газовой и энергетической сферах, может быстро переориентироваться. Однако, несмотря на успехи Болгарии в новых военных, экономических и политических ориентирах, пророссийские настроения в стране остаются высокими.
Школьники продолжают изучать историю «освобождения» Болгарии от «Османского ига». Политики, такие как президент Румен Радев, продолжают требовать отмены санкций ЕС, введенных в ответ на войну России против Украины. Преобладание этих сил в общественно-политическом ландшафте Болгарии неизбежно будет оказывать влияние на ее внешнюю политику. НАТО должно это учитывать для обеспечения дальнейшей поддержки ВСУ со стороны Болгарии.
Различия в политике сдерживания и уроки из опыта стран Балтии
Стратегическое положение Болгарии делает ее идеальным местом для проведения военных учений, базирования и развертывания многонациональных сил в ответ на агрессию России. Более того, участие НАТО в задачах стран Балтии показало, как присутствие иностранных войск может повысить безопасность за счет интеграции стран и их вооруженных сил в систему союзного командования и управления. Несмотря на развертывание дополнительных сил в рамках Расширенного передового присутствия НАТО, осуществленное в ответ на полномасштабное вторжение России, численность этих сил в странах Балтии (10 000 военносулжащих) значительно превышает их численность в Болгарии (1600). Хоть и население этой страны больше, а численность действующих военнослужащих меньше, чем в трех странах Балтии вместе взятых.
Скромное присутствие НАТО на Балканах ощущается на практике, когда приходится сдерживать ежедневные провокации со стороны России. Можно заметить разницу между реакцией НАТО на угрозы в Юго-Восточной Европе и в странах Балтии, где, например, преднамеренное нарушение российскими самолетами воздушного пространства НАТО не заставляет долго ждать ответа.
Например, Россия угрожала судоходству между Украиной и любой другой страной, включая членов НАТО. Только благодаря отважным военным действиям Украины в Черном море жизненно важные поставки украинского зерна удалось возобновить в ограниченном объеме. Одновременно с этим российские атаки на гражданскую инфраструктуру на Дунае неоднократно безнаказанно нарушали территорию НАТО - без какой-либо жесткой реакции со стороны альянса и его стран-членов.
Помимо необходимости усиления военного присутствия в Юго-Восточной Европе, НАТО может последовать опыту институционализации в странах Балтии, чтобы продемонстрировать долгосрочность своих намерений в регионе. Благодаря Центру стратегических коммуникаций в Риге, Центру киберзащиты в Таллинне и Центру энергетической безопасности в Вильнюсе НАТО создал в странах Балтии три института, жизненно важных для обороны Европы от России.
Несмотря на то, что в Софии находится Центр НАТО по управлению кризисами и реагированию на стихийные бедствия, он совершенно не связан с реальной опасностью российской агрессии. Учитывая угрозу безопасности Черного моря со стороны России, НАТО следует рассмотреть вопрос создания в Болгарии учреждения, отвечающего за обеспечение безопасности региона. А также противодействие и другим угрозам, связанными с нападением России на морские суда и инфраструктуру, а также с ее действиями по усиленному минированию Черного моря.
Как увеличение военного присутствия в краткосрочной перспективе, так и углубленная институционализация в долгосрочной обеспечили бы альянсу повышенную безопасность в Болгарии и во всем Черноморском регионе. Дальнейшая интеграция в НАТО также поможет обеспечить демократическое управление и европеизацию в Болгарии и Юго-Восточной Европе. Изучение опыта НАТО по усилению участия и повышению военной готовности стран Балтии будет способствовать установлению надежных партнерских отношений между Болгарией и другими членами альянса.
Это также будет способствовать поддержанию внутренней стабильности и внешней безопасности страны. Распространение ценностей НАТО и Европейского союза, а также осознание угрозы, исходящей от России, обеспечит трансформацию юго-восточного фланга НАТО по образцу его успешного развития на северо-востоке. Комплексный ответ на российскую агрессию требует такого же внимания к сегодняшней горячей точке в Черном море, как и к потенциальной будущей горячей точке в Балтийском море.