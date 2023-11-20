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ФОТО ⟩ Для недоношенных детей вопрос не только в выживании: нужно думать и о будущем

Александра Саарнийт
, журналист
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Крошечная девочка на фотографии родилась глубоко недоношенной около недели назад.
Крошечная девочка на фотографии родилась глубоко недоношенной около недели назад. Фото: Mihkel Maripuu

Рождение недоношенного ребенка может стать большим потрясением для родителей – многие даже не знают, что недоношенные дети вообще существуют. Помимо лечения и оказания помощи малышу, врачам и медсестрам часто приходится успокаивать потрясенных родителей.

В пятницу, по случаю Международного дня недоношенных детей, десятки родителей, чей ребенок пришел в этот мир слишком рано, посетили Ида-Таллиннскую центральную больницу (ITK). Многие посещают эту больницу чаще, чем необходимо, потому что после родов у них появилась любимая медсестра или врач, к которым они приходят.

Лийз рассказала, что, когда родилась Лоора, она ничего не знала о недоношенных детях.
Лийз рассказала, что, когда родилась Лоора, она ничего не знала о недоношенных детях. Фото: Михкель Марипуу
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