ФОТО ⟩ Для недоношенных детей вопрос не только в выживании: нужно думать и о будущем

В пятницу, по случаю Международного дня недоношенных детей, десятки родителей, чей ребенок пришел в этот мир слишком рано, посетили Ида-Таллиннскую центральную больницу (ITK). Многие посещают эту больницу чаще, чем необходимо, потому что после родов у них появилась любимая медсестра или врач, к которым они приходят.