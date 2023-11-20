Эстонки одержали вторую победу на чемпионате Европы по керлингу

Турция уверенно начала матч, и после четвертого тура преимущество соперниц составило 6:2. В шестом туре женская сборная Эстонии завоевала три очка, а в седьмом туре забрала еще одно очко. На седьмой раунд выходили со счетом 6:6. Соперник имел преимущество последнего камня, но в результате стратегической игры Эстонии Турции ничего не оставалось, как завершить раунд с нулевым счетом, сохранив преимущество последнего камня на восьмой раунд. Однако в восьмом туре Эстония вынудила соперника взять одно очко, а в девятый тур Турция вышла с преимуществом 7:6, но Эстония имела преимущество в последний камень. В последнем туре игры эстонки сумели контролировать игру и успешно реализовать преимущество последнего камня, завоевав целых три очка. Матч завершился в пользу Эстонии со счетом 9:7.