Эстонки одержали вторую победу на чемпионате Европы по керлингу

Женская сборная Эстонии по керлингу под руководством Марие Калдвеэ на чемпионате Европы обыграла сборную Турции со счетом 9:7.
Турция уверенно начала матч, и после четвертого тура преимущество соперниц составило 6:2. В шестом туре женская сборная Эстонии завоевала три очка, а в седьмом туре забрала еще одно очко. На седьмой раунд выходили со счетом 6:6. Соперник имел преимущество последнего камня, но в результате стратегической игры Эстонии Турции ничего не оставалось, как завершить раунд с нулевым счетом, сохранив преимущество последнего камня на восьмой раунд. Однако в восьмом туре Эстония вынудила соперника взять одно очко, а в девятый тур Турция вышла с преимуществом 7:6, но Эстония имела преимущество в последний камень. В последнем туре игры эстонки сумели контролировать игру и успешно реализовать преимущество последнего камня, завоевав целых три очка. Матч завершился в пользу Эстонии со счетом 9:7.
Женская сборная Эстонии на данный момент имеет две победы и два поражения на чемпионате Европы, а в общей таблице делит пятое место с Шотландией. Следующий соперник Эстонии — сборная Италии.