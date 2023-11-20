Кая Каллас: я по-прежнему вижу себя премьер-министром

Какой сигнал вам дало это голосование? «Недовольство повышением налогов среди наших членов партии такое же, как и в обществе. Ясно, что таким образом они передали это сообщение и мне, и Марту (Вырклаэву - прим. ред .). Мы делаем это не потому, что хотим этого, а потому, что мы являемся сторонниками непопулярных решений, и это имеет своё влияние», - ответила Каллас.

Вы читали редакционные статьи в газетах? «Один журналист рассказал мне, как они пишутся, что это мнение одного журналиста в редакции. Марью Лауристин сказала, что журналисты формируют это настроение, - ответила Каллас, добавив, что ее действия с самого начала не нравились СМИ. - Это недовольство и критика со стороны журналистов усилились. В обществе есть напряжение, и его нельзя игнорировать». Она добавила, что Эстония не может с такой налоговой нагрузкой предоставлять те же услуги, что и страны Северной Европы.