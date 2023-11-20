Кая Каллас: я по-прежнему вижу себя премьер-министром

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) в эфире радио Kuku в программе «Sihik» рассказала, что партия дала ей и ее руководству мандат продолжать в том же духе. Она также подробно рассказала о том, что думает о работе в качестве еврокомиссара.
Какой сигнал вам дало это голосование? «Недовольство повышением налогов среди наших членов партии такое же, как и в обществе. Ясно, что таким образом они передали это сообщение и мне, и Марту (Вырклаэву - прим. ред.). Мы делаем это не потому, что хотим этого, а потому, что мы являемся сторонниками непопулярных решений, и это имеет своё влияние», - ответила Каллас.