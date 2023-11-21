А вы о ней знали? ⟩ Медуслуга, которая экономит время пациентов и спасает их жизни

В предоставлении пациентам качественных медуслуг важную роль играет сотрудничество семейных врачей с врачами-специалистами. С целью улучшения этого сотрудничества еще в 2013 году для семейных врачей была создана возможность консультироваться с врачами-специалистами через Информационную систему здравоохранения. В ходе такой э-консультации семейный врач сможет уточнить диагноз своего пациента и назначить ему лечение. Эта услуга прижилась настолько, что сегодня невозможно представить работу семейных врачей без нее.
По состоянию на середину ноября в 2023 году было проведено 81 460 электронных консультаций. В 36% случаев было достаточно консультации между двумя специалистами; 5% пациентов нуждались в приеме врача-специалиста в течение семи дней; 34% пациентов – в течение восьми-42 дней, а 18% пациентов пришли на прием в течение 42+ дней. Непосредственно на госпитализацию направлены 2% пациентов, сообщила Касса здоровья.