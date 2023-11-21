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А вы о ней знали? ⟩ Медуслуга, которая экономит время пациентов и спасает их жизни

Ольга Лебедева
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Пациент. Снимок иллюстративный.
Пациент. Снимок иллюстративный. Фото: Postimees / SILLE ANNUK

В предоставлении пациентам качественных медуслуг важную роль играет сотрудничество семейных врачей с врачами-специалистами. С целью улучшения этого сотрудничества еще в 2013 году для семейных врачей была создана возможность консультироваться с врачами-специалистами через Информационную систему здравоохранения. В ходе такой э-консультации семейный врач сможет уточнить диагноз своего пациента и назначить ему лечение. Эта услуга прижилась настолько, что сегодня невозможно представить работу семейных врачей без нее.

По состоянию на середину ноября в 2023 году было проведено 81 460 электронных консультаций. В 36% случаев было достаточно консультации между двумя специалистами; 5% пациентов нуждались в приеме врача-специалиста в течение семи дней; 34% пациентов – в течение восьми-42 дней, а 18% пациентов пришли на прием в течение 42+ дней. Непосредственно на госпитализацию направлены 2% пациентов, сообщила Касса здоровья.

«Электронная консультация повышает качество информации, предоставляемой семейным врачом врачу-специалисту, и экономит время пациентов, поскольку теперь им больше не приходится каждый раз обращаться к врачу-специалисту самостоятельно. Теперь семейный врач консультируется с врачом-специалистом по электронным каналам связи, а все лечение пациента координируется семейным врачом. В то же время, если в ходе электронной консультации врач-специалист решит, что пациент все же нуждается в помощи врача-специалиста или в дополнительных обследованиях, медицинское учреждение, проводящее консультацию, может пригласить пациента на прием», – прокомментировал специалист по связям с общественностью Кассы здоровья Игорь Ляпин.

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