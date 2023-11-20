Депутат Рийгикогу от социал-демократов: мы хотим от реформистов большей эмпатии

Я довольно внимательно следил за внутренними выборами в Партии реформ, нашего хорошего партнера по коалиции. Также следил за событиями последних нескольких месяцев и их развитием. Подводя итог, можно сказать, что радоваться нечему.

На первый взгляд, может показаться лицемерным то, что я так забочусь о партии-конкуренте, но поскольку мы вместе с ней находимся в коалиции, происходящее в Партии реформ не может оставить меня равнодушным. Быстрое снижение поддержки ведущей в правящей коалиции партии вместе с определенными сильными сигналами, поступившими в последнее время изнутри Партии реформ, поставили и социал-демократов в неприятную ситуацию, в которой трудно бесконечно оставаться молчаливым наблюдателем.

До сих пор мы вели себя как вежливые гости, которые не вмешиваются, когда семья хозяев ссорится между собой, хотя иногда из кухни в гостиную доносятся довольно громкие высказывания. Одним из примеров этого является значительное количество реформистов, не проголосовавших за продление мандата лидера Партии реформ. Мы также поставлены в трудное положение из-за все более сильных голосов, раздающихся внутри Партии реформ: люди задают обоснованные критические вопросы и выражают мнения. Я тоже додумывался до некоторых звучавших там оценок или выводов, а, может быть, даже и хотел бы сам их высказать, но партнеру по коалиции не стоит подливать масла в огонь.