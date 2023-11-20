Зиме быть! В Отепя во всю мощь работают снежные пушки

В зимней столице Отепя в эти выходные началось производство снега. Снежные пушки сейчас работают на полную мощность - по данным ilm.ee, всю неделю ожидается зимняя температура.
В зимнем парке Otepää Winterplace в центре Отепя уже с прошлого четверга были запущены снежные пушки. По словам Сийма Калда, менеджера Otepää Winterplace, в настоящее время производство снега идет полным ходом, и зимний парк планируется открыть к первому Адвенту.
«К этому времени будут открыты трассы сноутьюбинга, карусели и санная горка - все аттракционы парка. Мы также надеемся, что к первому Адвенту успеем подготовить и каток. Кажется, в этом году зима наступит вовремя, и если морозов хватит, то к концу недели подготовим нужный запас снега», - добавил Калда.
Прийт Таммемяги, управляющий лыжными центрами Куутсемяги и Вяйке Мунамяги, сказал, что лыжный центр Куутсемяги, предположительно, откроется в эту пятницу.
«Мы модернизировали наши системы производства снега, только что завершили работы по развитию Вяйке Мунамяги, поэтому с небольшой задержкой откроем центр на следующей неделе. В Куутсемяги в настоящее время работают 15 снежных пушек, а мощности Вяйке Мунамаяги увеличились вдвое», — сказал Прийт Таммемяги.
Снежные пушки также начали работать на стадионе спортивного центра «Техванди».
«С установлением морозной погоды мы приступили к производству снега. Как только соберем необходимое количество, откроем и лыжные трассы. Следите за информацией!», - сказал Яак Мае, менеджер спортивного центра Техванди.
Спортивный центр Техванди в предстоящем сезоне примет несколько крупных соревнований – в декабре пройдет чемпионат Эстонии в парном разряде, в январе следующего года пройдет Кубок Скандинавии, в феврале Кубок мира FIS в парном разряде, Тартуский марафон, в марте пройдут юношеские и юниорские чемпионаты IBU по биатлону и молодежный чемпионат Северных стран.
В регионе Отепя есть два активно действующих лыжных центра – Куутсемяги и Вяйке Мунамяги, а также имеется множество лыжных трасс, из которых маршруты с наиболее захватывающим рельефом расположены на территории спортивного центра Кяэрику. Кроме того, в долине Линнамяги работает зимний парк Otepää Winterplace, предназначенный для всей семьи. В Пюхаярве есть и зимний бассейн.
Как только позволят условия, на озере Пюхаярве вновь будет открыта самая длинная в республике ледовая туристическая тропа, протянувшаяся на 10 км вдоль береговой линии озера. Ледовую трассу обустроит и будет обслуживать туристическая организация Loodusturism.ee, там будет работать прокат саней, также можно будет заказать экскурсии. По прибрежной тропе также организуются походы на природу.