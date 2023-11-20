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Зиме быть! В Отепя во всю мощь работают снежные пушки

rus.postimees.ee
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С наступлением морозов заработали и снежные пушки.
С наступлением морозов заработали и снежные пушки. Фото: Otepää vallavalitsus

В зимней столице Отепя в эти выходные началось производство снега. Снежные пушки сейчас работают на полную мощность - по данным ilm.ee, всю неделю ожидается зимняя температура.

В зимнем парке Otepää Winterplace в центре Отепя уже с прошлого четверга были запущены снежные пушки. По словам Сийма Калда, менеджера Otepää Winterplace, в настоящее время производство снега идет полным ходом, и зимний парк планируется открыть к первому Адвенту.

Снежные пушки работают во всю мощь.
Снежные пушки работают во всю мощь. Фото: Otepää vallavalitsus

«К этому времени будут открыты трассы сноутьюбинга, ​​карусели и санная горка - все аттракционы парка. Мы также надеемся, что к первому Адвенту успеем подготовить и каток. Кажется, в этом году зима наступит вовремя, и если морозов хватит, то к концу недели подготовим нужный запас снега», - добавил Калда.

Прийт Таммемяги, управляющий лыжными центрами Куутсемяги и Вяйке Мунамяги, сказал, что лыжный центр Куутсемяги, предположительно, откроется в эту пятницу.

«Мы модернизировали наши системы производства снега, только что завершили работы по развитию Вяйке Мунамяги, поэтому с небольшой задержкой откроем центр на следующей неделе. В Куутсемяги в настоящее время работают 15 снежных пушек, а мощности Вяйке Мунамаяги увеличились вдвое», — сказал Прийт Таммемяги.

Снежные пушки также начали работать на стадионе спортивного центра «Техванди».

Если позволит погода, до конца недели будет подготовлен необходимый запас снега.
Если позволит погода, до конца недели будет подготовлен необходимый запас снега. Фото: Otepää vallavalitsus

«С установлением морозной погоды мы приступили к производству снега. Как только соберем необходимое количество, откроем и лыжные трассы. Следите за информацией!», - сказал Яак Мае, менеджер спортивного центра Техванди.

Спортивный центр Техванди в предстоящем сезоне примет несколько крупных соревнований – в декабре пройдет чемпионат Эстонии в парном разряде, в январе следующего года пройдет Кубок Скандинавии, в феврале Кубок мира FIS в парном разряде, Тартуский марафон, в марте пройдут юношеские и юниорские чемпионаты IBU по биатлону и молодежный чемпионат Северных стран.

В регионе Отепя есть два активно действующих лыжных центра – Куутсемяги и Вяйке Мунамяги, а также имеется множество лыжных трасс, из которых маршруты с наиболее захватывающим рельефом расположены на территории спортивного центра Кяэрику. Кроме того, в долине Линнамяги работает зимний парк Otepää Winterplace, предназначенный для всей семьи. В Пюхаярве есть и зимний бассейн.

Как только позволят условия, на озере Пюхаярве вновь будет открыта самая длинная в республике ледовая туристическая тропа, протянувшаяся на 10 км вдоль береговой линии озера. Ледовую трассу обустроит и будет обслуживать туристическая организация Loodusturism.ee, там будет работать прокат саней, также можно будет заказать экскурсии. По прибрежной тропе также организуются походы на природу.

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