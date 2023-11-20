Зиме быть! В Отепя во всю мощь работают снежные пушки

В зимнем парке Otepää Winterplace в центре Отепя уже с прошлого четверга были запущены снежные пушки. По словам Сийма Калда, менеджера Otepää Winterplace, в настоящее время производство снега идет полным ходом, и зимний парк планируется открыть к первому Адвенту.

Снежные пушки работают во всю мощь. Фото: Otepää vallavalitsus

«К этому времени будут открыты трассы сноутьюбинга, ​​карусели и санная горка - все аттракционы парка. Мы также надеемся, что к первому Адвенту успеем подготовить и каток. Кажется, в этом году зима наступит вовремя, и если морозов хватит, то к концу недели подготовим нужный запас снега», - добавил Калда.

Прийт Таммемяги, управляющий лыжными центрами Куутсемяги и Вяйке Мунамяги, сказал, что лыжный центр Куутсемяги, предположительно, откроется в эту пятницу.

«Мы модернизировали наши системы производства снега, только что завершили работы по развитию Вяйке Мунамяги, поэтому с небольшой задержкой откроем центр на следующей неделе. В Куутсемяги в настоящее время работают 15 снежных пушек, а мощности Вяйке Мунамаяги увеличились вдвое», — сказал Прийт Таммемяги.

Снежные пушки также начали работать на стадионе спортивного центра «Техванди».

Если позволит погода, до конца недели будет подготовлен необходимый запас снега. Фото: Otepää vallavalitsus

«С установлением морозной погоды мы приступили к производству снега. Как только соберем необходимое количество, откроем и лыжные трассы. Следите за информацией!», - сказал Яак Мае, менеджер спортивного центра Техванди.