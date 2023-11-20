Хелир-Валдор Сеэдер обратил внимание президента на увязывание законопроектов с доверием правительству

«На этой неделе на пленарных заседаниях Рийгикогу было представлено семь законопроектов, связанных с вопросом доверия правительству и, как услышала общественность после общего собрания Партии реформ, прошедшего в выходные, законопроектов, связанных с вопросом доверия, будет еще больше», - отмечается в письме председателя фракции «Отечества» в Рийгикогу Хелира-Валдора Сеэдера, адресованном президенту.

Сеэдер обращает внимание Кариса на то, что правительство уже приняло решение увязать с вопросом доверия законопроекты, которые не имеют существенной связи с госбюджетом 2024 года или по которым обработка предлагаемых поправок не отнимет неоправданно много времени от работы Рийгикогу.

«Правительство решило связать все проекты с вопросом о доверии к нему еще до того, как комиссии Рийгикогу обсудили существенные поправки и приняли по ним процедурные решения. По сути, это позволило коалиции избежать парламентских дебатов по проектам», - отметил Сеэдер.

Он особо отметил, что если в сентябре председатели представленных в Рийгикогу политических партий провели совещание по поиску путей выхода из политического кризиса и договорились повторить такое совещание, то за последние два месяца ни коалиция, ни премьер-министр, ни спикер Рийгикогу не проявили инициативы по проведению нового совещания.