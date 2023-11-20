Фракция оппозиционной партии «Отечества» в Рийгикогу обратилась с письмом к президенту Алару Карису, в котором просит главу государства не допустить превращения Рийгикогу в рупор исполнительной власти и не допустить использования института президента в качестве политического инструмента коалиции.
Хелир-Валдор Сеэдер обратил внимание президента на увязывание законопроектов с доверием правительству
«На этой неделе на пленарных заседаниях Рийгикогу было представлено семь законопроектов, связанных с вопросом доверия правительству и, как услышала общественность после общего собрания Партии реформ, прошедшего в выходные, законопроектов, связанных с вопросом доверия, будет еще больше», - отмечается в письме председателя фракции «Отечества» в Рийгикогу Хелира-Валдора Сеэдера, адресованном президенту.
Сеэдер обращает внимание Кариса на то, что правительство уже приняло решение увязать с вопросом доверия законопроекты, которые не имеют существенной связи с госбюджетом 2024 года или по которым обработка предлагаемых поправок не отнимет неоправданно много времени от работы Рийгикогу.
«Правительство решило связать все проекты с вопросом о доверии к нему еще до того, как комиссии Рийгикогу обсудили существенные поправки и приняли по ним процедурные решения. По сути, это позволило коалиции избежать парламентских дебатов по проектам», - отметил Сеэдер.
Он особо отметил, что если в сентябре председатели представленных в Рийгикогу политических партий провели совещание по поиску путей выхода из политического кризиса и договорились повторить такое совещание, то за последние два месяца ни коалиция, ни премьер-министр, ни спикер Рийгикогу не проявили инициативы по проведению нового совещания.
«Постоянное увязывание законопроектов с вопросом о доверии к правительству подрывает веру эстонского народа в демократический процесс. Решение этой проблемы должно быть найдено совместными усилиями всех политических сил», - подчеркнул Сеэдер.