Убытки растут ⟩ Эстонская компания Elmo Rent подала в суд заявление о проведении санации

Об этом BNS сообщили в компании, отметив, что материнская компания Elmo grupp после решения совета предприятия от 22 декабря прошлого года приступила к выделению направлений краткосрочной аренды и технологий дистанционного управления в дочерние компании с целью обеспечения четкости направлений деятельности, привлечения капитала в соответствии с бизнес-моделью и устойчивости.

В то время как разработка и продажа технологий выведены в отдельное дочернее предприятие и активно привлекаются инвестиции, лизинговая часть по-прежнему частично находится в материнской компании группы Elmo, поясняется в биржевом релизе компании.

Увеличение объемов арендного бизнеса напрямую зависело от привлечения собственных средств и финансовых ресурсов, однако в условиях ужесточения финансовой обстановки не принесло достаточного дополнительного капитала и, в связи с переносом пикового сезона 2023 года примерно на месяц, убытки арендного бизнеса увеличились.

Несмотря на небольшое увеличение выручки в расчете на один автомобиль и обоснование пересмотренной бизнес-стратегии, общая выручка не выросла, как планировалось, и, кроме того, увеличились убытки из-за существенно возросших расходов на парк, эксплуатацию и разработку необходимой ИТ-системы.

Материнская компания группы Elmo приступила к поиску партнера или покупателя бизнеса краткосрочной аренды, по которому ведется целый ряд параллельных переговоров, но выбор подходящего партнера, как ожидается, займет еще несколько месяцев.