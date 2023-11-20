Убытки растут ⟩ Эстонская компания Elmo Rent подала в суд заявление о проведении санации

В субботу материнская компания предприятия Elmo grupp подала в Харьюский окружной суд ходатайство о начале процедуры санации, которая касается только AS Elmo Rent и не затрагивает другие компании группы Elmo.
Об этом BNS сообщили в компании, отметив, что материнская компания Elmo grupp после решения совета предприятия от 22 декабря прошлого года приступила к выделению направлений краткосрочной аренды и технологий дистанционного управления в дочерние компании с целью обеспечения четкости направлений деятельности, привлечения капитала в соответствии с бизнес-моделью и устойчивости.
В то время как разработка и продажа технологий выведены в отдельное дочернее предприятие и активно привлекаются инвестиции, лизинговая часть по-прежнему частично находится в материнской компании группы Elmo, поясняется в биржевом релизе компании.
Увеличение объемов арендного бизнеса напрямую зависело от привлечения собственных средств и финансовых ресурсов, однако в условиях ужесточения финансовой обстановки не принесло достаточного дополнительного капитала и, в связи с переносом пикового сезона 2023 года примерно на месяц, убытки арендного бизнеса увеличились.
Несмотря на небольшое увеличение выручки в расчете на один автомобиль и обоснование пересмотренной бизнес-стратегии, общая выручка не выросла, как планировалось, и, кроме того, увеличились убытки из-за существенно возросших расходов на парк, эксплуатацию и разработку необходимой ИТ-системы.
Материнская компания группы Elmo приступила к поиску партнера или покупателя бизнеса краткосрочной аренды, по которому ведется целый ряд параллельных переговоров, но выбор подходящего партнера, как ожидается, займет еще несколько месяцев.
Для преодоления этих трудностей материнская компания группы Elmo обратилась с просьбой открыть процедуру санации. Компания считает, что в сложившейся ситуации санация является наилучшим способом защиты прав и интересов акционеров, сотрудников, кредиторов и деловых партнеров головной компании группы Elmo.
Компания полагает, что процедура санации и меры, которые будут реализованы в ходе ее проведения, позволят материнской компании Elmo grupp преодолеть трудности с платежеспособностью и восстановить ликвидность, повысить рентабельность и обеспечить устойчивое управление.
Этому способствуют уже предпринятые материнской компанией группы Elmo меры по реструктуризации и совершенствованию бизнес-модели, такие как прекращение нерентабельного лизинга автомобилей, принятие на себя крупнейшими акционерами части кредитных обязательств, ставших невозможными к взысканию, и сокращение административных расходов.
Исходя из инициирования процедуры санации материнская компания Elmo grupp должна будет подготовить план санации, согласовав его с основными партнерами и кредиторами материнской компании группы Elmo. Принятие плана будет вынесено на голосование кредиторов, а окончательное решение об утверждении плана будет принято судом.