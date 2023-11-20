Повреждена мемориальная табличка на здании бывшей синагоги в Тарту: нацарапаны свастика и число 88

В воскресенье утром представители Тартуской еврейской общины обнаружили, что мемориальная табличка на здании бывшей Тартуской синагоги на улице Туру, установленная в этом году, испорчена. На оборотной стороне были нацарапаны свастика и число 88, которое в неонацистских движениях считается числовым закодированным выражением нацистского приветствия «Хайль Гитлер».
«По мнению Эстонской еврейской общины, этот случай следует рассматривать в контексте растущего антисемитизма, который, к сожалению, достиг и Эстонии. Особенно печально, что объектом нападения выбран мемориал Тартуской синагоги. Здание, построенное балтийским немецким архитектором и являвшееся гордостью Тартуской еврейской общины, было повреждено во время нацистской оккупации и исчезло из городского пейзажа по приказу советских властей. Подобные Холокосту действия террористической организации ХАМАС в Израиле и заявления сторонников этого террора в Эстонии также придали местным неонацистам смелости для того, чтобы показать свое истинное лицо», - заявила Алла Якобсон, председатель Эстонской еврейской общины.
«Мы призывам отреагировать эстонские силовые структуры и правоохранительные органы, которые извещены об этом происшествии, и сделать все возможное, чтобы поймать преступников. Внедрение в Эстонии идеологии неонацизма и антисемитизма представляет угрозу не только для евреев, но и для всего общества, поскольку пропагандирует экстремизм и терроризм».