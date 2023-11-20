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Более 40 рабочих в Индии уже восемь дней заблокированы под землей. К ним пытаются пробурить тоннели

BBC News Русская служба
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BBC
Десятки рабочих отрезаны от внешнего мира с 12 ноября.
Десятки рабочих отрезаны от внешнего мира с 12 ноября. Фото: Getty Images

Спасатели в Индии пытаются найти новые варианты спасения более 40 рабочих, которые уже восемь дней остаются под землей после обрушения тоннеля.

Ранее спасатели пытались проложить через завалы обрушившегося тоннеля бетонную трубу, надеясь, что таким образом рабочим удастся выбраться наружу. Однако эта операция провалилась.

Тоннель протяженностью 4,5 км был частью проекта по строительству дороги в северном гималайском штате Уттаракханд. Он частично обрушился 12 ноября после схода оползня.

Под землей был заблокирован 41 рабочий, занятый на строительстве.

Представитель спасательных служб штата Уттаракханд Ранджит Синха сообщил агентству ANI, что для спасения людей сейчас «прокладываются два боковых тоннеля, пролегающих рядом с основным».

До сих пор спасатели вели бурение вглубь от входа в тоннель. Сейчас предпринимаются усилия по бурению с другой стороны.

Спасатели передают застрявшим рабочим еду, питье и кислород через специальную трубу и поддерживают с ними связь по радио.

Ранее три человека, заблокированных под землей, рассказали, что заболели дизентерией, им передают лекарства, сообщил Би-би-си медицинский работник, поддерживающий связь с рабочими.

Местные власти говорят, что спасательные работы могут занять два-три дня.

Родственники застрявших в тоннеле рабочих требуют от властей ускорить работу по их вызволению.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил семьи в том, что спасатели «работают бесперебойно», чтобы спасти людей. «Застрявшие рабочие должны не падать духом», - добавил он.

BBC
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