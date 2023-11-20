Магазины в центре Таллинна посоревнуются в красочности оформления витрин

По словам председателя оценочной комиссии, старейшины Кесклинна Моники Хауканымм, будет оцениваться изначальная идея оформления витрины и ее воплощение, а также то, как это вписывается в окружающее городское пространство. «Дизайн не обязательно должен быть дорогим и масштабным, его ценность заключается скорее в приложенных усилиях и находчивости», - пояснила старейшина района.

Витрину нужно будет вновь оформить на тему «Сказочное Рождество». Предприятия, школы, детские сады и некоммерческие организации могут зарегистрироваться на конкурс рождественского дизайна с 20 ноября по 3 декабря. 5 декабря все конкурсанты получат на витрины наклейку участника, а также будут сфотографированы сразу все витрины.

Фотографии витрин с рождественскими украшениями будут загружены на страницу управы Кесклинна в Facebook, где можно будет проголосовать за понравившийся вариант. В то же время жители города могут полюбоваться красиво оформленными витринами вживую и поделиться увиденным в социальных сетях.

Из числа представленных на конкурс проектов оценочная комиссия до 21 декабря выберет три лучших, которые отличаются от других оригинальностью, занимательным решением, интересной реализацией или хорошо подходят под заданную тематику. Три лучшие витрины, набравшие наибольшее количество голосов на Facebook, будут награждены денежным призом в 500 евро от управы.

В прошлом году из 24 участников признание получили витрины гончарной мастерской Гильдии Катарийны, кафе Kehrwieder и Kohvipaus. «Любимцем публики» стало решение галереи Kunstiaken. «Все эти работы в любом случае были впечатляющими и добавляли cияния городскому пространству в рождественский период. Это всегда и было целью призыва - добавить немного света и яркости в темное время», - сказала Хауканымм.