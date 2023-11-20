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Мнение ⟩ Нам нужно поговорить о недавней политике Эстонии в отношении Венгрии

Меэлис Ойдсалу
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Меэлис Ойдсалу, редактор рубрики «Власть и безопасность».
Меэлис Ойдсалу, редактор рубрики «Власть и безопасность». Фото: Mihkel Maripuu
  • Орбан когда-то был разумным человеком, примерно таким же политиком, как наш Лаар
  • Нынешние премудрости Рейнсалу звучат пусто на фоне его недавней политики в отношении Венгрии
  • Внешняя политика «Отечества» во втором правительстве Ратаса – то же ребячество, что и заявления EKRE

Урмас Рейнсалу, который, cогласно исследованиям, в настоящее время носит титул самого популярного среди председателей партий Эстонии, превосходит своих конкурентов своими навыками формулирования и анализа. Однако слова председателя «Отечества» и его способность объяснять внезапно сходят на нет, когда речь заходит о его сравнительно недавней дружбе с прокремлевским правительством Венгрии, пишет редактор Меэлис Ойдсалу.

Председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу говорит, что с 2021 года, после исключения венгерской правящей партии «Фидес» из Европейской народной партии, «Отечество» и «Фидес» больше не общаются друг с другом. Отношения между двумя консервативными партиями установились еще во времена Марта Лаара. В конце концов, речь шла о партиях, принадлежащих к одной политической партийной семье в Европе. Виктор Орбан ездил в Таллинн на встречу с Лааром. Рейнсалу говорит об Орбане, что последний когда-то был таким же политиком, как Лаар. До определенного момента.

Эстония находится лишь в третьей десятке в рейтинге демократии

Степень демократии в стране не зависит напрямую от структуры управления. Шесть из десяти самых демократических стран мира являются конституционными монархиями. Среди стран с президентской системой правления встречаются и весьма демократические страны.

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Источник: www.wisevoter.com

 

После выборов 2019 года к власти пришла коалиция – Центристская партия, EKRE и «Отечество» под руководством Юри Ратаса, Марта Хельме (впоследствии его сына Мартина Хельме) и Хелир-Вальдора Сеэдера соответственно, никакого сходства между Орбаном и Лааром уже давно не было. Венгрия явно была в разладе с остальными членами Евросоюза, и тогдашний министр иностранных дел Рейнсалу сделал свой выбор, придя на помощь Орбану и поддержав его в этом противостоянии.

Как подтверждают в Министерстве иностранных дел Эстонии, министр иностранных дел той правительственной коалиции, Рейнсалу, не «давал тогда конкретных указаний» более тесно общаться с Венгрией или искать возможности для сотрудничества. Однако сдвиг в политике все же произошел. Не было никакой возможности скрыть это.

Венгрия явно была в разладе с остальными странами Евросоюза, и тогдашний министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сделал свой выбор, придя на помощь Орбану и поддержав его в этом противостоянии

Венгрия считала Рейнсалу своим явным сторонником. То, что Петер Сийярто, занимавший пост министра иностранных дел с 2014 года, во многих публикациях в социальной сети восхваляет Рейнсалу, говорит само за себя. По написанному венгерским коллегой видно, что общение с министром иностранных дел Эстонии выходило за рамки обычного дипломатического общения. Об этом говорили как о дружбе.

Будучи вице-канцлером Министерства обороны во время второго правительства Юри Ратаса, я воочию видел затруднения министра обороны Юри Луйка. Он прямо говорил чиновникам, что пытается быть в правительстве связующим звеном между авантюрами EKRE и политикой безопасности Эстонии.

Выборы, в стиле Виктора Орбана: запугивание избирателя часто приводит к цели, другое дело то, насколько счастлив запуганный избиратель. Плакат предвыборной кампании Фидес, предупреждающий об опасностях массовой иммиграции.
Выборы, в стиле Виктора Орбана: запугивание избирателя часто приводит к цели, другое дело то, насколько счастлив запуганный избиратель. Плакат предвыборной кампании Фидес, предупреждающий об опасностях массовой иммиграции. Фото: Леонхард Фогер/Reuters/Scanpix

Могу подтвердить, что Луйк свою роль выполнил. Правда, его критиковали за то, что тогдашний министр обороны не хотел подпускать к себе журналистов, которые задавали бы критические вопросы о том, чем вообще опытный дипломат занимается в таком правительстве.

В сегодняшнем большом интервью «Fookus» Рейнсалу говорит, что национал-консерваторы не оказывали значимого влияния на внешнюю политику в 2019–2021 годах. Однако мне кажется, даже после долгого и глубокого разговора, что он сделал противоположный выбор по сравнению с Луйком в тогдашнем правительстве. Рейнсалу вынес идеи EKRE во внешнюю политику и рисковал вызвать международную стигматизацию Эстонии. Этот выбор был сделан с 2014 года в условиях резко ухудшившейся ситуации с безопасностью.

Будучи вице-канцлером Министерства обороны во время второго правительства Юри Ратаса, я воочию видел затруднения министра обороны Юри Луйка. Он прямо говорил чиновникам, что пытается быть в правительстве связующим звеном между авантюрами EKRE и политикой безопасности Эстонии

Рейнсалу оправдывает выбор, который он сделал в то время на посту министра иностранных дел, жизненно важными интересами безопасности Эстонии, но в том, чтобы раскланиваться в сторону Орбана, не было ни малейшей ценности с точки зрения политики безопасности.

После распада правительства Центристской партии, EKRE и «Отечества» в начале 2021 года моральные установки Рейнсалу, похоже, встали на свои места. С тех пор он рационален и сосредоточен, говорит осмысленные речи. Однако выбор Рейнсалу в его первый срок на посту министра иностранных дел резко контрастировал с его нынешним имиджем разумного человека, что серьезно подрывает его авторитет как «голоса разума», которым он сумел себя представить.

Нынешние мудрые слова Рейнсалу звучат как приступ временного прояснения ума на фоне недавнего выбора. Это почти то же самое, что слушать наставления мужчины, только что женившегося в четвертый раз, о семейном счастье.

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