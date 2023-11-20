Мнение ⟩ Нам нужно поговорить о недавней политике Эстонии в отношении Венгрии

Председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу говорит, что с 2021 года, после исключения венгерской правящей партии «Фидес» из Европейской народной партии, «Отечество» и «Фидес» больше не общаются друг с другом. Отношения между двумя консервативными партиями установились еще во времена Марта Лаара. В конце концов, речь шла о партиях, принадлежащих к одной политической партийной семье в Европе. Виктор Орбан ездил в Таллинн на встречу с Лааром. Рейнсалу говорит об Орбане, что последний когда-то был таким же политиком, как Лаар. До определенного момента.

Эстония находится лишь в третьей десятке в рейтинге демократии Степень демократии в стране не зависит напрямую от структуры управления. Шесть из десяти самых демократических стран мира являются конституционными монархиями. Среди стран с президентской системой правления встречаются и весьма демократические страны. Страна/Форма правления Источник: www.wisevoter.com

После выборов 2019 года к власти пришла коалиция – Центристская партия, EKRE и «Отечество» под руководством Юри Ратаса, Марта Хельме (впоследствии его сына Мартина Хельме) и Хелир-Вальдора Сеэдера соответственно, никакого сходства между Орбаном и Лааром уже давно не было. Венгрия явно была в разладе с остальными членами Евросоюза, и тогдашний министр иностранных дел Рейнсалу сделал свой выбор, придя на помощь Орбану и поддержав его в этом противостоянии.