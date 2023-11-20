СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Кража бумажника, ДТП в Виймси, застрявшая в дымоходе сова

Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

17 ноября сотрудники службы пограничного и миграционного надзора Лыунаской префектуры провели операции по выявлению и задержанию лиц, пребывающих и работающих в Эстонии без законных оснований, а также скрывающихся от правосудия. В Тарту и его окрестностях были проверены 2 юридических и 52 физических лица. Было установлено, что один гражданин Таджикистана не имеет регистрации на краткосрочную работу. Он был оштрафован на 100 евро. Также было выявлено одно нарушение правил парковки. Кроме того, было выявлено четыре человека, работающих без регистрации в Налогово-таможенном департаменте.

Пожары

17 ноября в 17:44 спасатели выехали в ресторан на улице Виру в Кесклинне, откуда поступило сообщение о возгорании растительного масла. Спасатели прибыли в 17:48 и обнаружили, что помещение заполнено светлым дымом. Оказалось, что масло загорелось во фритюрнице, но открытого пламени не было. Спасатели проветрили помещение и восстановили систему ATeS.