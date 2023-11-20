СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Кража бумажника, ДТП в Виймси, застрявшая в дымоходе сова

Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о краже бумажника из гостиницы в Таллинне и об избиении 50-летнего мужчины в Ласнамяэ. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о ДТП в Виймси и о попавшей в дымоход сове.
Насилие
17 ноября поступило сообщение, что на улице Калевипоя в Ласнамяэ неизвестные избили 50-летнего мужчину.
17 ноября поступило сообщение, что 39-летний мужчина ударил свою 42-летнюю сожительницу в многоквартирном доме на Ыйсмяэ-теэ в Хааберсти.
19 ноября поступило сообщение, что 24-летний мужчина избил 22-летнего на улице Виру в Кесклинне.
19 ноября поступило сообщение, что 33-летний мужчина избил свою 24-летнюю жену в многоквартирном доме на улице Раадику в Ласнамяэ. Мужчина был задержан сотрудниками полиции.
19 ноября в полицию поступило сообщение, что в ходе конфликта в многоквартирном доме на улице Раквере в Нарве 49-летний мужчина избил 44-летнюю женщину во время совместного употребления спиртных напитков. Полиция задержала нападавшего.
19 ноября в полицию поступило сообщение, что в ходе конфликта на улице Кренгольм в Нарве был избит 41-летний мужчина.
18 ноября в полицию поступило сообщение, что 41-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил свою жену в многоквартирном доме на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве. Нападавший был задержан.
18 ноября в полицию поступило сообщение, что 41-летний мужчина в ходе конфликта в Ахтме ударил свою мать острым предметом. Нападавший был задержан в качестве подозреваемого.
19 ноября в полицию поступило сообщение, что в ночном клубе на Таллинском шоссе в Хаапсалу 26-летний мужчина избил 19-летнего юношу. Скорая помощь оказала 19-летнему юноше первую помощь на месте. Полиция задержала 26-летнего мужчину и доставила его в полицейский участок.
19 ноября в полицию поступило сообщение, что 36-летний мужчина напал на своего 45-летнего сожителя в многоквартирном доме в Синди, нанеся ему телесные повреждения. Полиция задержала мужчину по подозрению в совершении преступления.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
17 ноября из магазина на Мустамяэ-теэ в Таллинне было похищено 1176 евро.
18 ноября из гостиницы на Нарвском шоссе в Кесклинне был украден бумажник. Ущерб составил 800 евро.
19 ноября из автомобиля, припаркованного на улице Пунане в Ласнамяэ, были похищены деньги и другие предметы. Ущерб составил 1600 евро.
17 ноября было возбуждено уголовное дело по факту кражи черного электросамоката Xiaomi со школьной площадки на улице Уус в Тарту. Ущерб от кражи составил 600 евро.
17 ноября в полицию поступило сообщение, что банковская карта мужчины находится в руках незнакомца, и с нее без его ведома были сняты деньги. Точные обстоятельства происшествия будут выясняться полицией в рамках уголовного дела.
Безопасность на границе
В выходные на пункте пропуска «Нарва-1» были выявлены нарушения визовых правил двумя гражданами России и одним гражданином Узбекистана. Граждане были оштрафованы, им выдано предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд на территорию стран Шенгенской зоны.
В минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 30 граждан Молдовы, 14 - России, 7 - Украины, 6 - Израиля, 5 - Грузии, 2 - Армении и 1 гражданина Бразилии.
В выходные на юго-восточных пунктах пропуска пограничники не пустили в Эстонию четырех граждан России, двух граждан Украины и одного гражданина Пакистана.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
17 ноября сотрудники службы пограничного и миграционного надзора Лыунаской префектуры провели операции по выявлению и задержанию лиц, пребывающих и работающих в Эстонии без законных оснований, а также скрывающихся от правосудия. В Тарту и его окрестностях были проверены 2 юридических и 52 физических лица. Было установлено, что один гражданин Таджикистана не имеет регистрации на краткосрочную работу. Он был оштрафован на 100 евро. Также было выявлено одно нарушение правил парковки. Кроме того, было выявлено четыре человека, работающих без регистрации в Налогово-таможенном департаменте.
Пожары
17 ноября в 17:44 спасатели выехали в ресторан на улице Виру в Кесклинне, откуда поступило сообщение о возгорании растительного масла. Спасатели прибыли в 17:48 и обнаружили, что помещение заполнено светлым дымом. Оказалось, что масло загорелось во фритюрнице, но открытого пламени не было. Спасатели проветрили помещение и восстановили систему ATeS.
19 ноября в 1:44 поступило сообщение о горящей автомобильной шине на улице Мыйза в Нарве. К моменту прибытия спасателей пламя было потушено, автомобиль был проверен тепловизором, и опасности возгорания больше не было.
19 ноября в 12:15 спасатели выехали в деревню Перила волости Раазику на Мятлику-теэ, откуда поступило сообщение о пожаре в жилом доме. На место происшествия прибыли спасатели Ассаку, Косе, Ласнамяэ и спасатели-добровольцы Арукюла. Первые из них прибыли в 12:31, и видели дым, поднимающийся из-под крыши. Две группы спасателей в противодымном снаряжении немедленно вошли в дом, чтобы найти и ликвидировать очаги пожара. К 12:58 пожар был локализован, и пожарные приступили к тушению и вскрытию конструкций крыши. К 13:25 пожар был ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал. В доме не было ни одного работающего датчика дыма.
19 ноября в 00:50 прохожий сообщил о возгорании дома на улице Канали в Нарве. К моменту прибытия спасателей пламя вырывалось из окна ванной комнаты. Электричество в доме было отключено, и в дом вошли две группы спасателей в противодымном снаряжении. Между тем от владельца поступило сообщение, что в здании никого нет. Пожар был локализован в 1:39. В результате пожара никто не пострадал. Причина пожара расследуется.
18 ноября около 17:16 поступило сообщение, что в деревне Пинди волости Ряпина горит здание, в котором находятся баня и жилые помещения. По прибытии спасателей здание было полностью заполнено дымом. Пожарные в противодымном снаряжении ограничили распространение огня в помещении бани, работы по тушению были завершены в 19:08. В результате пожара был уничтожен интерьер банного отделения, жилая часть получила значительные повреждения от сажи и воды. Предварительные данные указывают на то, что пожар начался из-за трубы, установленной слишком близко к деревянным конструкциям.
19 ноября в 18:44 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пярну на улице Тарва горит двухэтажный жилой дом. Из комнаты на первом этаже, где произошел пожар, была вынесена пожилая женщина, которую скорая помощь доставила в больницу. По предварительной оценке, пожар начался из-за свечи и был потушен к 19:21.
ДТП
18 ноября в 05:24 в Центр тревоги поступило сообщение, что на дороге Таллинн-Раннамойса-Клоогаранна в деревне Тискре волости Харку автомобиль выехал на зеленую зону кольцевой развязки и врезался в дорожный знак. В результате столкновения из машины вытекла жидкость, и автомобиль перекрыл две полосы движения. Два человека, находившиеся в автомобиле, не пострадали. Спасатели оттащили машину на обочину, очистили проезжую часть от обломков и засыпали разлившуюся жидкость абсорбентом. Владелец автомобиля заказал эвакуатор для буксировки своего автомобиля.
18 ноября в 10:42 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Вехема-теэ в деревне Пярнамяэ волости Виймси произошло ДТП с участием двух автомобилей. Спасатели Пирита прибыли на место происшествия в 10:51 и сняли клеммы аккумуляторов с обоих автомобилей, чтобы предотвратить риск возгорания. В результате аварии пострадали два человека, оба были доставлены в больницу на машине скорой помощи для обследования. Инцидент был передан полиции в 11:16.
19 ноября в 13:42 спасатели были вызваны на место происшествия в деревне Пыллу волости Кехтна, где автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Спасатели-добровольцы из Кехтна ликвидировали опасность возгорания автомобиля и согрели участников ДТП в спасательной машине.
Прочее
17 ноября в 17:41 поступило сообщение, что в деревне Моори волости Вильянди в дымоход попала большая птица, и ее крики были слышны в дымоходе. Спасатели достали птицу через дверцу сажевого ящика дымохода. Оказалось, что это была сова, которая, как оказалось, не пострадала.
В прошлые выходные четыре раза поступали сообщения в Центр тревоги, что в Хаапсалу лебеди замерзли на воде. Спасатели, которые четыре раза выезжали для проверки ситуации, установили, что с птицами все в порядке. Спасатели успокаивают жителей, что здоровые птицы не замерзают насмерть в обычных условиях. Прежде чем вызывать спасателей, стоит проверить, действительно ли птица попала в беду.