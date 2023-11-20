Конференция на тему перехода на эстонский язык обучения в Таллинне соберет известных политиков, экспертов и педагогов

В рамках конференции состоится панельная дискуссия «Честно о наболевшем. Школьное образование переходит на эстонский язык», в которой примут участие министр образования и науки Кристина Каллас, курирующий в Таллинне сферу образования вице-мэр Андрей Канте, эксперт в сфере образования, бывший мэр Нарвы Катри Райк, руководитель по развитию столичной гимназии Паэ, бывший директор Украинской школы в Таллинне Наталья Мялицина. Модератор дискуссии – ведущий ETV+ и «Радио 4» Андрей Титов.



В первой части конференции Евгений Осиновский представит свое видение грядущей реформы и расскажет о том, как не повторить ошибок перевода гимназий на эстонский язык обучения.



«Ожидается, что переход на эстоноязычное образование вызывает в обществе серьезные споры. Это одна из сложнейших реформ в сфере образования, от результата которой зависит будущее русскоязычных ребят, но и всего интеграционного процесса. Зачастую, дискуссии ограничиваются техническими моментами – сколько учителей нам потребуется и где их найти», – отметил Евгений Осиновский.



«Я бы хотел сконцентрироваться на более концептуальном вопросе сегрегации школьной системы. Уверен, что целью реформы должно стать постепенное внедрение модели единой школы, где эстоно- и русскоязычные ребята учатся вместе. Только таким образом мы сможем создать благоприятную среду для межнациональных контактов и единого ценностного пространства. В свою очередь, это естественным путем повысит и мотивацию изучать эстонский язык», – подчеркнул он.



В соответствии с действующим законом переход на эстоноязычное образование будет проводиться поэтапно с 2024 года, начиная с детских садов и начальных классов школ, и продлится до 2030 года.



На конференцию приглашаются все, кто хочет получить наиболее полную и достоверную информацию о предстоящей реформе и связанных с ней проблемах и путях их решения. Конференция пройдет в форме диалога – желающие смогут высказывать свое мнение и задавать вопросы. После завершения официальной части конференции у участников будет возможность там же продолжить общение в неформальной обстановке.



Конференция пройдет в субботу, 25 ноября c 11:00 до 14:00 в Таллинне, в центре JAIK (Telliskivi 60A/9; бывший Vaba Lava). Рабочий язык конференции – русский. Для участия в конференции просим зарегистрироваться здесь.