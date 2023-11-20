Лийна Керсна: замена Каи Каллас на посту главы Партии реформ затормозила бы принятие госбюджета

Вице-председатель фракции Партии реформ в Рийгикогу Лийна Керсна сказала в беседе с ведущей студии Postimees Уллой Лянтс, что выборы председателя партии показали, что значительное число реформистов не удовлетворены работой Каи Каллас. По словам Керсна, премьер-министры обычно покидают свой пост двумя способами - добровольно, как Андрус Ансип и Юри Ратас, или же посредством вотума недоверия.
- Общественность ожидала, что Партия реформ в этот раз будет немного критичнее по отношению к себе, почему этой критики не последовало? Партия решила, что проблем нет?
- Однако результаты выборов же показали, что есть некоторое недовольство и что доверие к руководству снизилось и среди членов партии. Если посмотреть на результаты Каи Каллас на внутренних выборах партии, то в 2018 году Кая Каллас получила более тысячи голосов, в 2020 году - почти тысячу голосов, а на этот раз - 636 голосов. Так что нельзя сказать, что члены партии не показали своих настроений. Довольно значительная часть членов партии настроена более недоверчиво, чем раньше.
- К сожалению, дискуссий о причинах падения рейтинга партии у вас не было, значит, члены партии согласны с доводами Каи Каллас о том, что на рейтинг влияют трудные решения, которые приходится принимать правительству?
- Конечно, и снижение поддержки премьер-министра, и снижение поддержки Партии реформ связаны с сегодняшними решениями правительства. В то же время нельзя не отметить и личные скандалы вокруг премьер-министра, которые повлияли как на его авторитет, так и на рейтинг партии.
- Сейчас много разговоров ведется о возможном уходе Каи Каллас на какую-то влиятельную должность в Европе, не поэтому ли было решено дождаться весны и не «устраивать драку»?
- Сегодня мы находимся в ситуации, когда работа Рийгикогу по существу сбаланасирована. Мы постоянно боремся с обструкцией, организованной EKRE, чтобы все же принять необходимые для страны решения. Но на прошлой неделе правительство привязало к вотуму доверия несколько проектов, касающихся госбюджета, и мы начнем голосование по ним уже на этой неделе, и, вероятно, продолжим в начале декабря.
Сейчас настал тот момент, когда необходимо принять государственный бюджет. Если бы кто-то баллотировался против Каи Каллас на пост председателя Партии реформ, и этот кто-то победил бы на выборах, он бы сразу стал премьер-министром. Однако смена премьер-министра привела бы к отставке правительства. К сожалению, в нынешней ситуации, когда нам предстоит принять госбюджет в ближайшее время, провоцировать правительственный кризис было бы не очень ответственно.
- Но дискуссии о новом лидере в партии продолжаются?
- Как правило, премьер-министры покидают свой пост двумя способами. Они либо решают сами подать в отставку, как это сделал Андрус Ансип, сказав, что он, наверное, настолько измотал эстонское общество своим десятилетним пребыванием на посту премьер-министра, что не хочет, чтобы эстонское государство больше страдало. Или как Юри Ратас, тоже самостоятельно покинувший пост премьера.
Другой вариант - премьер-министру выразят недоверие. Мы не можем сегодня сказать, какой вариант будет, когда пост покинет Кая Каллас.
- Оппозиция сегодня говорит о подготовке вотума недоверия, но, наверное, это ни к чему не приведет, пока это только желание оппозиции?
- Что касается правительств, то мой опыт говорит, что то, что происходит публично, это одно, а то, что происходит за столом принятия решений, это другое. Правительство, в которое также входят глава Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс и Кристина Каллас из партии «Ээсти 200», совместными усилиями подготовило государственный бюджет на следующий год. Все три партии проголосовали за этот государственный бюджет.
К сожалению, спустя месяц после того, как правительство приняло бюджет, мы слышим от партнеров по коалиции, что вот в этом их ведомстве надо повысить зарплаты, и в другом тоже их нужно повысить. Если есть одно правительство, государственная политика также должна быть представлена консолидированно. Сегодня на оснований публикаций в СМИ кажется, что единства нет, но я абсолютно уверена, что поиски этого единства идут.
- Сейчас мы столкнулись с забастовкой учителей. Как бы вы поступили в качестве министра образования в этой ситуации?
- Я абсолютно убеждена, что нам вообще не следовало попадать в такую ситуацию. Сегодня учителя фактически угрожают забастовкой и уже планируют забастовку. Однако образование детей является конституционным правом, поэтому и министр, и правительство должны сделать все возможное, чтобы предотвратить забастовку.
За что я бы раскритиковал правительство и министра, так это за управление ожиданиями. В коалиционном соглашении действительно записано, что за четыре года правительство попытается достичь уровня зарплаты учителей в 120 процентов от средней зарплаты по стране. Сегодня средняя зарплата учителя составляет 111,5 процента от средней по стране.
Правительство уже приняло решение, что к зарплатам учителей будет добавлено 23,7 миллиона евро, что означает увеличение фонда оплаты труда на 4,3 процента. К сожалению, показатель упадет до 109,5 процента от средней зарплаты. Если бы я была министром образования, я бы, конечно, не согласилась с тем, что показатель падает в направлении среднего по стране, потому что тогда мы действительно не движемся к нашей цели.
Министр образования могла бы сразу найти из средств собственного министерства ту часть зарплаты учителей, которую министру не удалось получить от правительства. Тогда среднее значение было бы в следующем году таким же, как в этом году, или даже немного больше. Необходимые суммы совсем невелики, это 15-16 млн евро, и их наверняка можно было бы найти в бюджете Министерства образования. Именно такое предложение министр образования могла бы сделать Профсоюзу работников образования в качестве компромисса.
- Получается, министр образования не должна дать учителям подтверждения того, что к 2027 году зарплата учителей составит 112 процентов от средней по Эстонии?
- Как гласит старая поговорка, если посеешь ветер, то пожнешь бурю. Безответственно создавать такие ожидания, если у правительства нет возможности давать долгосрочные обещания. Подготовка стратегии государственного бюджета представляет из себя определенную процедуру, свои сроки, и сегодня правительство не может давать обещаний на 2225, 2026 год и так далее.
Однако правительство может изменить закон о государственном бюджете следующего года, чтобы минимальная зарплата учителей увеличилась, например, на 4 или на 5 процентов. Если добавить увеличение фонда дифференциации, а это 3 процента, то увеличение фонда оплаты труда учителей составит более 7 процентов. Я бы пошла на переговоры с Профсоюзом работников образования, чтобы предложить такой компромисс.