Лийна Керсна: замена Каи Каллас на посту главы Партии реформ затормозила бы принятие госбюджета

- Общественность ожидала, что Партия реформ в этот раз будет немного критичнее по отношению к себе, почему этой критики не последовало? Партия решила, что проблем нет?

- Однако результаты выборов же показали, что есть некоторое недовольство и что доверие к руководству снизилось и среди членов партии. Если посмотреть на результаты Каи Каллас на внутренних выборах партии, то в 2018 году Кая Каллас получила более тысячи голосов, в 2020 году - почти тысячу голосов, а на этот раз - 636 голосов. Так что нельзя сказать, что члены партии не показали своих настроений. Довольно значительная часть членов партии настроена более недоверчиво, чем раньше.

- К сожалению, дискуссий о причинах падения рейтинга партии у вас не было, значит, члены партии согласны с доводами Каи Каллас о том, что на рейтинг влияют трудные решения, которые приходится принимать правительству?

- Конечно, и снижение поддержки премьер-министра, и снижение поддержки Партии реформ связаны с сегодняшними решениями правительства. В то же время нельзя не отметить и личные скандалы вокруг премьер-министра, которые повлияли как на его авторитет, так и на рейтинг партии.

- Сейчас много разговоров ведется о возможном уходе Каи Каллас на какую-то влиятельную должность в Европе, не поэтому ли было решено дождаться весны и не «устраивать драку»?