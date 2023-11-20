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В Нарве в этот раз установят сразу две рождественские ели

BNS
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На Петровской площади Нарвы устанавливают рождественскую ель. Ноябрь 2019 года.
На Петровской площади Нарвы устанавливают рождественскую ель. Ноябрь 2019 года. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В этом году в Нарве установят две рождественские ели, сообщила в понедельник пресс-служба Нарвской горуправы.

Во вторник на Петровской площади в Нарве установят 15-метровую рождественскую ель. А в среду на площади перед отреставрированной в этом году Ратушей появится ель поменьше, в восемь метров высотой.

По результатам конкурса поставки, проведенного мэрией Нарвы, договор заключили с фирмой Andruse Hulgikaubanduse OÜ, которая предложила на выбор несколько вариантов хвойных деревьев. Самые красивые из всех предложенных оказались в Viivikonna. Общая стоимость договора составила 28 800 евро (с налогом с оборота).

Оформление елки на Петровской площади останется таким же, как и в прошлом году, то есть выдержанным в теплых тонах. Для ели на Ратушной площади были закуплены новые шары и гирлянды. По словам старшего специалиста по коммунальным вопросам Департамента городского хозяйства Риммы Алексеевой, все новогодние украшения экономичны по энергопотреблению, так как используются экономичные LED-лампы.

«В парке EV100 в этом году установка елки не предусмотрена, но появится новогодняя инсталляция. В основном городские улицы будут украшены так же, как и в прошлом году. В планах дополнить украшения на проспекте Кангеласте, установить новые световые инсталляции на новом турбо-кольце Кересе, а также установить две рождественские светящиеся фигуры в виде оленей на улице Линнусе около Пляжного здания. Подготовка к работам по включению новогодних украшений уже началась», - добавила Римма Алексеева.

Впервые огни рождественской елки зажгутся на Петровской площади в воскресенье, 3 декабря в 16:00. Творческие коллективы города создадут настроение на церемонии зажжения первого символа приближающегося Рождества, - свечи Адвента.

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