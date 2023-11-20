ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ⟩ На дорогах велика опасность гололедицы

По сообщению Департамента транспорта, вечером в понедельник и в ночь на вторник местами ожидаются снег и мокрый снег, на дорогах при минусовых температурах опасность гололедицы.
По прогнозу погоды, вечером и ночью ожидается переменная облачность, по регионам снег и мокрый снег. Самыми плотными снегопады будут на востоке страны. Температура воздуха и у дорожного покрытия минусовая, на дорогах опасность гололедицы.
Транспортный департамент ждет сообщений об обстановке на дорогах по телефону 1247. Дополнительная информация об условиях на дорогах и об ограничениях движения размещена на сайте http://tarktee.ee.