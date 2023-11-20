Захват хуситами торгового судна в Красном море. Что известно, и как это связано с войной Израиля против ХАМАС

«Мы требуем немедленного освобождения судна и его экипажа. Мы проконсультируемся с нашими союзниками и партнерами по ООН по поводу соответствующих дальнейших шагов», - сказал он.

Израильские военные в своем сообщении в соцсети X заявили, что «захват грузового судна хуситами вблизи Йемена в южной части Красного моря является очень серьезным инцидентом, имеющим глобальные последствия».

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что судно «было захвачено под руководством Ирана йеменскими повстанцами-хуситами», а сам премьер назвал произошедшее «иранским нападением на международное судно».

«Это еще один иранский террористический акт, представляющий собой эскалацию воинственных действий Ирана против граждан свободного мира, с сопутствующими международными последствиями, связанными с безопасностью глобальных морских путей», - говорится в сообщении офиса Нетаньяху.

Демонстрация в Сане. Фото: Reuters

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что обвинения Израиля несостоятельны и являются «проекцией, направленной на то, чтобы выйти из ситуации, в которой они оказались».

«Мы неоднократно заявляли, что группы сопротивления в регионе представляют свои страны, принимают решения и действуют, исходя из интересов своих стран, - сказал он. - Сионистский режим (эвфемизм, используемый в Иране по отношению к Государству Израиль - Би-би-си) не может смириться с тем, что потерпел крупное поражение в Палестине, и хочет найти оправдание своему поражению, обвиняя Исламскую Республику Иран».