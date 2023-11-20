Министерство экономики потратит 120 000 евро на исследование лучших способов подготовки к кризисам

Два последних кризиса, связанные с пандемией коронавируса и войной в Украине, продемонстрировали ряд недостатков в скорости реагирования на кризисные ситуации и в обширности вариантов возможных мер помощи.

Распоряжение, подписанное вице-канцлером министерства Уллой Сааре, предусматривает, что реализация исследования «Сценарии обеспечения устойчивости эстонской экономики и повышения готовности к кризису» должна помочь понять, как лучше справляться с кризисными изменениями, развивать лучшую готовность к будущим кризисам и укреплять социальную и экономическую устойчивость.