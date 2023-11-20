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Министерство экономики потратит 120 000 евро на исследование лучших способов подготовки к кризисам

PM Majandus
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Суперминистерство.
Суперминистерство. Фото: Mihkel Maripuu

Министерство экономики и коммуникаций закажет исследование для разработки сценариев обеспечения устойчивости эстонской экономики и повышения готовности к кризисам. Ориентировочная стоимость исследования - 120 000 евро плюс налог с оборота.

Два последних кризиса, связанные с пандемией коронавируса и войной в Украине, продемонстрировали ряд недостатков в скорости реагирования на кризисные ситуации и в обширности вариантов возможных мер помощи.

Распоряжение, подписанное вице-канцлером министерства Уллой Сааре, предусматривает, что реализация исследования «Сценарии обеспечения устойчивости эстонской экономики и повышения готовности к кризису» должна помочь понять, как лучше справляться с кризисными изменениями, развивать лучшую готовность к будущим кризисам и укреплять социальную и экономическую устойчивость.

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